La concejala de Cultural, Elena Serrallé, ha puesto en valor el importante éxito organizativo y de participación que ha registrado la programación del Verano Cultural 2025, como uno de los grandes atractivos de la agenda cultural estival, señalando que han sido más de 21.000 personas las han participado en las actividades organizadas por el Ayuntamiento durante los meses de julio y agosto.

Serrallé ha subrayado que el Verano Cultural es “una apuesta política firme del Equipo de Gobierno, porque creemos que la cultura en la calle es la mejor manera de democratizar el acceso a la cultura y de convertir cada plaza y cada barrio en un espacio compartido de encuentro”, avanzando que “este modelo no solo se mantendrá, sino que se reforzará en próximas ediciones, porque invertir en cultura es invertir en el bienestar de nuestra gente”.

La concejala también ha puesto en valor que éste ha sido el primer año en que la programación ha llegado a los 23 barrios de la ciudad y a sus 9 pedanías “como un avance histórico que garantiza que la oferta cultural llegue a cada rincón y esté al alcance de todos”, insistiendo en que “la descentralización de la oferta cultural garantiza que ningún barrio ni ninguna pedanía quede al margen, llevando la cultura a la puerta de casa de todos los albaceteños y reforzando el sentimiento de pertenencia y comunidad”.

De este modo, Elena Serrallé ha agradecido la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), en el Verano Cultural, manifestando que “la implicación del movimiento vecinal ha sido clave para acercar las actividades a los barrios y pedanías”.

La programación de este año ha llenado de vida y arte una treintena de escenarios, desde grandes espacios como el Recinto Ferial, el Parque Abelardo Sánchez o el Anfiteatro de la Virgen de los Llanos, hasta plazas de barrios, bibliotecas y pedanías.

El éxito de público se ha repetido en propuestas de todo tipo como las verbenas de mayores en la Caseta de los Jardinillos, con más de 1.600 participantes; el cine con la Banda Sinfónica Municipal, que reunió a 800 personas; las proyecciones de la Filmoteca de Verano en el Cine Capitol, con 1.657 espectadores; o los espectáculos de humor de José Corbacho y Agustín Jiménez, que congregaron a 1.000 asistentes cada uno. También destacan la poesía escénica con el Oh Poetry Fest! y el concierto de Sex Museum con más de 1.500 espectadores.