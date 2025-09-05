Mari Llanos Moreno del Hoyo y Rafael García Milla, Manchegos de Feria 2025

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha felicitado a los Manchegos de la Feria de Albacete 2025, la pareja formada por Mari Llanos Moreno del Hoyo y Rafael García Milla tras su proclamación oficial durante el acto celebrado en la Plaza del Altozano, amenizado por la Banda Sinfónica Municipal. “Un acto cargado de emoción que forma parte de nuestras raíces y tradiciones”, tal y como ha asergurado.

Acompañado por el concejal de Feria, Francisco Navarro, y el resto de los concejales de la Corporación Municipal, el alcalde ha hecho extensiva esta felicitación a las dos parejas de Manchegos de Honor de este año, las formadas por María Benita Delgado Moreno y Gabriel González Escribano y Laura Carrasco Sánchez y Juan Pedro Mínguez Parreño.

Manuel Serrano ha asegurado que “los Manchegos cogen el testigo de tanta buena gente que hay en la ciudad, que vive y celebra una Feria en honor a la Patrona en un año importante para Albacete en el que la Real Asociación cumple 150 años, la Diócesis albaceteña celebra su 75 aniversario y se cumplen 700 años del documento más antiguo sobre la celebración de nuestra Feria que hay que se encuentra en el Archivo de Valencia, asegurando que “tenemos historia, tradición, devoción y la compartimos, expresamos y exclamamos por nuestra Patrona y Alcaldesa Perpetua de la ciudad”.

Durante su intervención, el alcalde ha dado las gracias también a los Manchegos de la Feria 2024, Elías Cebrián López y Lucía Cerro Ruiz, y a los Manchegos de Honor del pasado año, Antonio González López y Ascensión Martínez Martínez, y a Antonia Navarro Gómez y Santos Morales Navarro, por su gran labor de embajadores de la ciudad y de la Feria, asegurando que “habéis representando con dignidad y orgullo el carácter del pueblo albaceteño, la historia, la tradición, la emoción y la forma de festejar que tenemos los albaceteños y albaceteños”.