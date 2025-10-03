En marcha el proyecto del Pabellón polideportivo de Medicina

La Junta de Gobierno Local ha iniciado el proceso para contratar la redacción del proyecto básico y de ejecución de un pabellón polideportivo con pista anexa cubierta en el Sector 11 (Barrio de Medicina), así como el estudio de seguridad y salud y dirección de obra.

El alcalde Manuel Serrano informa que “es un avance fundamental para la construcción de este polideportivo, que va a suponer una de las mayores inversiones en infraestructura deportiva en la ciudad. Junto al polideportivo que también vamos a construir en Cañicas-Imaginalia, constituye una apuesta por llevar dotaciones deportivas a todos los barrios de la ciudad”.

El Ayuntamiento pagará un máximo de 204.550 euros por el proyecto que ahora sale a concurso, y se estima que el coste total de construir el pabellón será de 2.621.120 euros. Ocupará una parcela de propiedad municipal entre las calles Matrona Luisa Rosado, Doctor Cristóbal Sánchez y Avenida Rosalind Franklin, con una superficie de 5.785 metros cuadrados.

Tanto la ubicación de esta parcela como la que albergará el polideportivo de Cañicas-Imaginalia fueron seleccionadas de común acuerdo con las asociaciones de vecinos de los barrios respectivos.

El alcalde ha incidido en que “Medicina va a contar con un polideportivo del máximo nivel, que permitirá satisfacer sus necesidades en el ámbito deportivo con todos los medios y comodidades, y que además tendrá una pista anexa cubierta y abierta en los laterales que podrá ser utilizada fuera del horario del pabellón”.

Características

Pistas para baloncesto, balonmano, fútbol sala, bádminton, tenis y voleibol, con banda lateral de seguridad, fondos de seguridad y zona de banquillos. Se podrá subdividir en sentido transversal en tres espacios de 15x27 metros mediante cortinas separadoras móviles. La altura libre mínima será de 10 metros, y el material de revestimiento de paramentos verticales será liso, no abrasivo y resistente a golpes y balonazos, con revestimento amortiguador en zonas donde pueda haber golpes o impactos de los deportistas. Las canastas de la pista principal irán sujetas en cubierta y serán plegables, y las de minibasket de las pistas transversales serán de pared plegables

Cuatro vestuarios para local y visitante, de 55 metros cuadrados cada uno, con 6 duchas y dos espacios de aseo cada vestuario, cabinas accesibles, espacios de cambio y espacios para bancos y taquillas.

Tres vestuarios para árbitros o profesores, con taquillas, duchas y aseos accesibles, y dos despachos anexos.

Aseos para público, uno por sexo, adaptados y cada uno como mínimo con dos cabinas, una de ellas adaptada.

Vestíbulo de acceso que permita diferenciar las circulaciones de público y competidores, con puertas dobles automáticas para control térmico.

Conserjería con oficina, de 30 metros cuadrados, con control de la zona de acceso y el campo de juego y acceso a un despacho anexo.

Cuarto almacén de limpieza, con zona específica para almacenar productos y útiles de limpieza, lavabo con dos senos y vertedero.

Un aseo/vestuario accesible por sexo, para el personal, con taquillas, zona de cambio, cabina, ducha y aseo.

Cuarto de instalaciones para climatización y agua caliente, grupo electrógeno e instalaciones de protección contra incendios.

Almacén de material deportivo de 75 metros cuadrados para colchonetas y útiles de gimnasia., directamente conectado con la pista mediante puertas amplias y con posibilidad de dividirse en un futuro en boxes.

Botiquín, almacén general, almacén de mantenimiento y cuarto de basuras con salida directa o próxima a la calle.

Gradas fijas accesibles con capacidad para 250 espectadores, y gradas extraíbles que permitan aumentar la capacidad para competiciones que no requieran todo el campo u otro tipo de actos.

Iluminación adecuada para competiciones internacionales y nacionales, independiente para cada pista transversal.

La cubierta deberá permitir el mantenimiento desde la parte inferior, para poder cambiar luces o elementos suspendidos fácilmente y en condiciones de seguridad.

Instalaciones de fontanería y producción de agua caliente adecuadas al número de elementos sanitarios previstos, con elementos para el control de la legionela.

Instalaciones de protección contra incendios, anti-intrusos, control de accesos y vigilancia.

Sistema de megafonía inalámbrica con bluetooth y marcadores multideportivos.

Pista exterior cubierta (abierta en los laterales) de iguales dimensiones a la interior, con acceso directo desde el exterior y desde el interior para permitir su uso fuera del horario de funcionamiento de las instalaciones. Contará con iluminación y fuentes de agua potable para consumo de los usuarios.

En definitiva, según el alcalde, “queremos un pabellón polideportivo que cubra todas las demandas actuales y futuras de los vecinos, con los máximos estándares de calidad y seguridad, y con la versatilidad necesaria para adaptarse a diferentes usos”.