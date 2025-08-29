Manuel Serrano ha deseado éxitos deportivos al ciclista Javier Romo

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha deseado muchos éxitos deportivos al ciclista toledano vinculado con Albacete, Javier Romo, durante su participación en La Vuelta 2025, que comenzó el pasado sábado y finalizará el próximo 14 de septiembre, cubriendo un total de 3.151 kilómetros en 21 etapas.

Manuel Serrano se ha manifestado de este modo durante la recepción ofrecida en el Ayuntamiento al Javier Romo, acompañado por el concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, donde además de trasladarle el apoyo y cariño de los albaceteños y albaceteñas en esta difícil competición, le ha hecho entrega de una navaja en señal de gratitud por la gran labor de embajador deportivo de Albacete que lleva a cabo allá por donde va.

El alcalde ha asegurado que “es un gran orgullo contar en la ciudad de Albacete con un deportista como Javier Romo que fomenta hábitos de vida saludable y es un claro referente deportivo a seguir para muchos jóvenes albaceteños”.

Manuel Serrano ha puesto en valor la estrecha relación que Javier Romo tiene con Albacete, recordando que dio sus primeros pasos en el triatlón de la mano del Club Triatlón Albacete, hace ahora diez años, convirtiéndose en 2017 en campeón de España Junior y décimo en el Campeonato de Europa de Triatlón sub-23, mientras que en 2018 quedó cuarto en el Campeonato de España absoluto y en 2020 campeón de España sub-23.