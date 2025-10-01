La Manchega del Comercio repartirá 25.000 euros

La concejala de Comercio, Rosa González de la Aleja, animaba a comprar en el comercio de proximidad para que siga siendo una de nuestras principales “señas de identidad”, así como para apoyar al sector, durante la presentación de una nueva edición de la tan esperada campaña ‘La Manchega del Comercio’, acompañada por el presidente de la Federación de Comercio de Albacete, Fecom, integrada en Feda, José Tendero, y miembros de su junta directiva.

Señalaba que después de la Feria, con el inicio del curso escolar y el cambio de temporada, es una magnífica oportunidad para aprovechar los importantes premios que ofrece esta campaña y comprar en el comercio local, explicando que se repartirán en total 25.000 euros en cheques regalos para canjear en los establecimientos comerciales adheridos.

La concejala ha explicado que, debido al éxito de esta campaña comercial, es la segunda vez que se realiza en lo que llevamos de año, esperando que una vez más contribuya a revitalizar un sector que es santo y seña de Albacete, asegurando que “es una manera de seguir apostando por algo que va en nuestro ADN como es ayudar al emprendimiento a través del comercio local”.

Protagonismo del pequeño comercio

En este sentido, la edil popular apuntó “el protagonismo de nuestro comercio es y va a seguir siendo un objetivo básico de nuestro Equipo de Gobierno, dentro de nuestra vocación de apoyo al emprendimiento y al desarrollo económico”. ‘La Manchega’ va a recorrer hasta el próximo 10 de octubre toda la ciudad, el centro y también los barrios, canjeando los tickets de compra por “rascas”. Repartirá 21.875 rascas, más de 3.000 cada día, muchos de ellos con premio directo, pudiendo participar compras desde 5 euros, con 198 cheques ganadores repartidos en cheques con importes entre 50 y 1.000 euros. Es necesario guardar el boleto rasca premiado y el ticket de compra para poder recoger el cheque regalo en FECOM, en la sede de FEDA. Después se podrá canjear el premio en cualquiera de los comercios adheridos, que son casi 200 en varias zonas de la ciudad, de sectores tan diversos como alimentación, bazares, belleza, deportes, electrónica, ferretería, floristería, hogar, joyería, librería, moda, regalos, salud…