Mañana comienza el ciclo de conferencias ‘650 aniversario del Villazgo de Albacete’ con motivo del Día de la Ciudad

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, animó a la ciudadanía a asistir al ciclo de conferencias ‘650 aniversario del Villazgo de Albacete’ que tendrá lugar los días 12, 19 y 27 de noviembre en el Museo Municipal, a las 18:00 horas, en el marco de las actividades organizadas por el Ayuntamiento con motivo del Día de la Ciudad, para descubrir y disfrutar de nuestra historia de la mano de expertos de primer nivel, asegurando que “pensar nuestro pasado es una manera de reconocernos, de entender lo que nos une e imaginar el futuro”. Así lo señaló la concejala durante la presentación de este ciclo, acompañada por las archiveras municipal, Almudena Blaya, y provincial, Elvira Valero de la Rosa, los historiadores Vicente Carrión, Daniel Sánchez, Aurelio Pretel, Miguel Lucas y Pilar Córcoles, y el arquitecto Esteban Belmonte, que participan en el mismo.

Durante este mes, el Museo Municipal se convertirá en un “pequeño foro de pensamiento y de encuentro” a través de las tres conferencias programadas para “aprender, conversar y disfrutar de nuestra historia”, informó. Serrallé aseguró que “son tres encuentros, tres miradas distintas, pero con un mismo propósito: reconciliarnos con nuestro pasado y sentir orgullo de nuestra historia compartida”, deseando que sean un “espacio para disfrutar del conocimiento, compartir tiempo de calidad, escuchar y también para preguntar porque la cultura se comparte, se contagia y se celebra”.

Las tres conferencias programadas

Concretamente, mañana el ciclo se abrirá con la conferencia ‘Dos personajes en nuestro callejero: el marqués de Molins y el marqués de Salamanca’, con Vicente P. Carrión Íñiguez y Juan Belmonte Guardiola, moderados por Almudena Blaya Pascual. “Una invitación a pasear por nuestras calles con otros ojos, a descubrir quiénes fueron esos nombres que vemos en las placas y que, a veces, pasan desapercibidos, aunque sigan ahí, formando parte del mapa sentimental de Albacete”, tal y como señaló Elena Serrallé.

El 19 de noviembre la conferencia ‘El poder de las aguas’ será impartida por Daniel Sánchez Ortega, Elvira de la Rosa y Esteban Belmonte Martínez, moderada por Miguel Lucas, para poner en valor la importancia del agua como “fuente de vida, riqueza y también de conflicto”, asegurando la concejala que “entender cómo el agua ha marcado nuestra historia es entender también cómo se ha modelado el territorio y se ha forjado nuestra identidad”.

El 27 de noviembre el ciclo se cerrará con la conferencia ‘Fortaleza, aldea y villa’, con Aurelio Pretel Marín, Carlos Ayllón Gutiérrez y Pilar Córcoles Jiménez, moderados por Elvira Valero de la Rosa. Según apuntó la concejala será una charla para "viajar a los orígenes de lo que fuimos antes de ser ciudad, a ese Albacete que se abría paso entre caminos, molinos y sueños de futuro”.