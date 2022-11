La La Love You, Jairo de Remache, For Your Information estarán en Los Sentidos 2023

El cartel de #Sentidos23 va tomando forma, perfilándose como la mejor edición de toda su historia. Este año a las confirmaciones ya anunciadas de Vetusta Morla, Dorian y Sexy Zebras se suma la banda madrileña La La Love You; además de los albaceteños For Your Information, el rodense Jairo de Remache, y el ciudadrealeño Amatria; poniendo de manifiesto la organización su apuesta por el talento de esta tierra. mOtras incorporaciones son las de Maren, Biela, Cora Yako, Blackpanda, Irenegarry, Muro María, INNMIR, Nando Costa y Protagonistas; aunque son otros muchos los que quedan por llegar.

El elenco de artistas sigue creciendo para conformar una edición que comienza a brillar a través de las estrellas que subirán al escenario para hacer de ese fin de semana de junio (días 16,17 y 18) una experiencia inolvidable. Una propuesta musical que aún ha de dar más de una sorpresa y que no será el único atractivo de un festival que prepara con sumo detalle y mimo otras actividades y sugerencias para quienes nos visiten, con el fin de hacer de #Sentidos23 y su estancia en La Roda toda una vivencia sensorial.

Con ese fin, el Festival de los Sentidos contará con grupos como La La Love You, uno de los nombres imprescindibles de cualquier festival de verano y con gran tirón, agotando las entradas en las grandes salas que visita. Recién llegados de México, han girado también por Japón y Chile. Su canción El fin del mundo tiene más de 70 millones de reproducciones.

El rodense Jairo de Remache pisará fuerte en el escenario de #Sentidos23, perfilándose como una de las prometedoras figuras del mundo del flamenco en España. Su canción La llama del amor que interpreta junto a Omar Montes es una de las más escuchadas en los últimos meses. Jairo acaba de vincularse a BMG y próximamente publicará su primer EP y que según los expertos será todo un éxito.

For Your Information (FYI) es una banda formada por cuatro albaceteños cuyas letras y ritmos son de máxima actualidad. Un grupo que promete meterse en el bolsillo al público y poner en valor el talento de los artistas de nuestra tierra.

Por otra parte la dirección del festival anuncia que ya está a la venta el autobús #Sentidos23 en su trayecto habitual Albacete-La Roda, con un horario de ida y dos de vuelta. Más información en www.festivalsentidos.com