"Lecturas que sanan" al servicio de los usuarios de Asprona

El proyecto "La Biblioteca Rodante: Lecturas que sanan" ya ha echado a andar en Albacete. Se trata de una iniciativa inclusiva que busca transformar el tiempo de espera de los niños y niñas en una experiencia más humana, creativa y enriquecedora a través de la lectura.

Lecturas que sanan tiene como objetivo ofrecer a los más pequeños una alternativa educativa y amena mientras esperan ser atendidos en la consulta de pediatría. Para ello, dos personas con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional de ASPRONA serán las encargadas de gestionar el préstamo puntual de libros en la sala de espera, mediante un expositor móvil con lecturas adaptadas a las distintas edades los miércoles y los viernes.

El funcionamiento será sencillo: los libros se dejan durante el tiempo de espera y se devuelven al pasar a consulta. Las personas encargadas contarán con el apoyo de un profesional de referencia, que se irá retirando progresivamente a medida que avancen en autonomía y manejo del servicio.

Además de fomentar la lectura y la creatividad en un entorno sanitario, el proyecto pretende visibilizar las capacidades de las personas con discapacidad intelectual, favoreciendo su participación activa en la comunidad y promoviendo un entorno más inclusivo.

La iniciativa nace con vocación de continuidad y con la posibilidad de extenderse a otros centros de salud de la ciudad, consolidándose como un ejemplo de colaboración entre el ámbito social y sanitario al servicio del bienestar y la inclusión.

Asprona ha querido agradecer al SESCAM su colaboración y apoyo en esta iniciativa, así como la oportunidad que ofrece a las personas con discapacidad intelectual para desarrollarse personal y socialmente, realizando una acción útil y significativa en la comunidad, fuera del entorno del centro, donde pueden mostrar sus capacidades y contribuir al bienestar colectivo.