Karmento triunfa en los Premios +Músicas 2025

La artista albaceteña Karmento ha sido una de las grandes protagonistas de los Premios +Músicas 2025, donde ha logrado con dos reconocimientos que consolidan su posición como una de las voces más auténticas y poderosas de la escena actual.

El Premio a Mejor Videoclip fue para 'Canto al cansancio', una obra de fuerte carga simbólica y poética realizada junto a Bewis de la Rosa. Bajo la dirección de Aroha Morales, la pieza, que combina narrativa visual, raíz popular y una mirada profundamente contemporánea, se impuso a producciones de gran proyección nacional, destacando por su mensaje de resistencia y sororidad.

Por su parte, el álbum La Serrana obtuvo el galardón a Mejor Grabación de Músicas del Mundo y Fusión, reconociendo la capacidad de Karmento para tejer un lenguaje sonoro propio en el que confluyen tradición, emoción y experimentación. Este trabajo, aplaudido por crítica y público, ha sido celebrado por su honestidad, su fuerza lírica y su apuesta por una identidad musical sin etiquetas. Un nuevo éxito de un trabajo que recientemente ganó el premio a Mejor Álbum Folclórico en los Premios de la Academia de la Música.

Con estos dos galardones, Karmento reafirma su lugar en la canción contemporánea y confirma a La Serrana como una de las obras más significativas y valientes de la temporad.