La Junta invierte más de un millón de euros a la instalación de una resonancia magnética nuclear en la Facultad de Farmacia

El Gobierno de Castilla-La Mancha está destinando más de un millón de euros a la instalación de una resonancia magnética nuclear en la Facultad de Farmacia de Albacete. El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, visitó estas instalaciones y allí ha resaltó que esta inversión forma parte del convenio de investigación que el Ejecutivo autonómico mantiene con la Universidad de Castilla-La Mancha y que está dotado con 24 millones de euros y cofinanciado con fondos FEDER.

Tal y como explicó Amador Pastor, el equipo, que se ha instalado en el edificio Bioincubadora de Albacete, es un espectrómetro de resonancia magnética nuclear de 600 MHz cuyo objetivo fundamental es la realización de espectros para el análisis estructural de compuestos químicos.

En este sentido, añadió que la incorporación de un equipo de RMN de 600 MHz responde y satisface fundamentalmente las necesidades actuales existentes por parte de numerosos y diversos equipos de investigación, además de las necesidades docentes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y también por parte del sector empresarial.

El Parque Científico y Tecnológico también recibirá un millón de euros

Durante su visita, el consejero de Educación, Cultura y Deportes conoció también las actuaciones realizadas por el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, que han estado dotadas con un millón de euros. En este sentido, recalcó que estas inversiones permiten seguir impulsando la actividad científica y tecnológica en la región en un lugar que sigue siendo un referente del desarrollo investigador regional. Entre las actuaciones ejecutadas se incluyen la adaptación del sistema de climatización a las necesidades científicas del centro, la instalación de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) en el edificio Bioincubadora, la dotación de vitrinas de extracción y mobiliario auxiliar en varios laboratorios y la puesta en marcha de un generador de nitrógeno en el mismo edificio. Asimismo, se han adquirido equipos científicos de última generación que permitirán a las empresas del Parque desarrollar proyectos innovadores de alto valor tecnológico, como un espectrómetro de fluorescencia de rayos X de sobremesa de dispersión de energías (XRF) y un espectrómetro de emisión atómica por plasma de acoplamiento inductivo.