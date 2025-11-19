Junta y Ayuntamiento de Alborea cofinancian dos proyectos de abastecimiento de agua potable para la localidad

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha explicado desde Alborea que el ejecutivo autonómico ha cofinanciado con el ayuntamiento de la localidad dos proyectos de mejora de abastecimiento de agua potable.

Se trata de la reposición de la bomba de extracción de agua de abastecimiento público y de la renovación del equipo de cloración automático. Actuaciones, fundamentales, ha recordado el delegado, “para asegurar el buen funcionamiento de infraestructuras básicas que garanticen el bienestar de la población y la sostenibilidad de los recursos hídricos, especialmente en periodos de sequía o dificultades técnicas”.

En lo relativo a la reposición de la bomba de extracción de agua de abastecimiento público cabe destacar que los trabajos se han realizado con carácter de urgencia debido a que el pasado verano el sistema encargado de la extracción dejó de funcionar resultando imposible su reparación y urgiendo su reposición, así como la instalación de un nuevo motor en el pozo. Además, durante las labores de instalación, se detectó que el acuífero se encontraba seco en el nivel en el que operaba la antigua bomba, por lo que fue necesario colocar 50 metros adicionales de tubería a mayor profundidad para alcanzar una capa de agua con suficiente caudal.

Tras finalizar estos trabajos se procedió a la colocación definitiva de la nueva bomba en el sondeo, restableciendo la extracción de agua y su conducción al depósito municipal y, gracias a estas actuaciones, en las que el apoyo de la Junta fue fundamental para que el ayuntamiento pudiera afrontar la cuantía total presupuestada (14.224€) el municipio pudo recuperar en un breve periodo de tiempo el suministro de agua potable, garantizando así a sus vecinos y vecinas el funcionamiento (con altos estándares de calidad) de un servicio esencial.

A esta actuación de reposición de la bomba de agua se suma también la renovación del equipo de cloración automático (4.096€). Acción para cuyo cambio se han llevado a cabo trabajos de sustitución del equipo de medición, canalización, dosificación de cloro y bomba de recirculación debido a la antigüedad de los anteriores sistemas, que estaban presentando fallos en la medición.

Con estas mejoras se ha logrado una mejor homogenización del cloro en el agua de consumo, gracias a la nueva bomba de circulación que multiplica por 200 la capacidad de movimiento de litros respecto a la anterior. Asimismo, se ha mejorado la medición de cloro y pH mediante la sustitución de la sonda potenciostática.