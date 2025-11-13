Juan Ramón Amores, 10 años conviviendo con la ELA

Con las estadísticas y los pronósticos en contra, habiendo recibido el peor diagnóstico posible, hoy, diez años después, Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda (Albacete), cumple sus 10 años de vida con ELA.

La media no supera los tres años y hay pacientes que mueren en tres meses. Amores, en Onda Cero Albacete, ha reconocido que es un hombre afortunado con ganas de que la vida le permita seguir cumpliendo sueños. Uno de ellos, los años de regalo para disfrutar de sus hijos a pesar de haber dejado en el camino su autonomía personal

Llegar a la alcaldía de su pueblo y sobrevivir a su madre son algunos de los claroscuros que recuerda en una jornada festiva que quiere compartir con los miembros de su equipo, que siguen siendo sus pies y sus manos.

Mientras pueda, seguirá siendo el altavoz que reclama la Ley ELA pasando por encima de cualquier sigla política. Da gracias a la vida por esta prórroga confiando en poder seguir sumando momentos.