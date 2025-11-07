Investigada una persona por estafar a otra haciéndose pasar por su entidad bancaria

Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han esclarecido un delito de estafa, por valor de 5.875 euros, por el que resultó investigada una vecina de la localidad murciana de Javalí Nuevo, de 61 años de edad

Las investigaciones comenzaron en el mes de abril de 2025, cuando una persona denunciaba ante la Guardia Civil haber recibido en su teléfono móvil un SMS de supuestamente su entidad bancaria, captando, mediante engaño, la contraseña de acceso a su banca online, logrando estafarle 5.875 euros. En este mensaje le avisaba sobre unos cargos no consentidos y accesos ilícitos a sus cuentas a través de su banca online, conteniendo un enlace que dirigía a la víctima a una página que suplantaba a la de su entidad bancaria, obteniendo sus claves de acceso una vez que esta introducía sus datos.

Posteriormente, se contactó con la víctima simulando trabajar para su entidad bancaria, utilizando para ello la técnica conocida como caller ID spoofing (llamadas suplantando teléfonos de entidades bancarias) con el fin de dar credibilidad al ardid y ganarse la confianza del perjudicado.

Durante el transcurso de la gestión, la víctima creyó estar corrigiendo o reparando los fallos de seguridad detectados por su propio banco, sin embargo, estaba siendo engañado para lograr que facilitase todos los datos necesarios y así materializar las operaciones bancarias a través de las cuales le fue sustraído el dinero de su cuenta.

Fruto de las investigaciones, se pudo obtener información suficiente para, a pesar de los obstáculos informáticos interpuestos para enmascarar el engaño y la autoría de los hechos, identificar como autora a la persona que finalmente acabó siendo investigada.

Recomendaciones para evitar la estafa

Desde la Guardia Civil recuerdan a la población algunas de las recomendaciones a tener en cuenta ara evitar ser víctimas de una estafa :

· Si recibe un mensaje que parece ser de su banco o cualquier otra compañía como electricidad o gas, con un enlace en el que debe facilitar algún dato personal, probablemente se trate de un fraude, verifique de forma personal o mediante la línea de atención telefónica oficial la información, nunca en teléfonos proporcionados en la notificación.

· Desconfíe de las llamadas y mensajes de alertas, canjes de cupones y ofertas que requieren actuar rápido.

· No pulse en enlaces facilitados en los SMS sin antes verificar a qué sitio web te redirigen.

· No descargue ficheros adjuntos que puedan contener el mensaje, ya que podrían ser maliciosos y contener malware.

· Ante cualquier tipo de sospecha de que ha podido ser víctima o ha sufrido algún intento de estafa ponga, los hechos en conocimiento de la Guardia Civil lo antes posible.