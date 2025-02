'Inusuales. Encuentros sobre literatura insólita’ crece en días, actividades y contenido

En su compromiso con la dinamización cultural y la promoción literaria, la Diputación de Albacete ha asumido un nuevo reto con su participación en el proyecto ‘Inusuales. Encuentros sobre literatura insólita’, que vive su tercera edición con un notable crecimiento tanto en días, como en actividades y contenido de la mano del impulso que ha aportado la institución provincial. El diputado de Cultura, Miguel Zamora, junto a la concejala del área en el Ayuntamiento de Albacete, Elena Serrallé, y al director del ciclo, Eduardo Moreno, presentaron esta iniciativa liderada por la Asociación Cultural ‘Gemela Malvada’, explicando que contará con 10 actividades, que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses, despidiéndose el 30 de octubre.

Poniendo en valor la labor de esta asociación y del director del evento por el trabajo que hay detrás de este tipo de iniciativas y por el potencial que tienen, Zamora se refirió a la colaboración entre administraciones y de éstas con el tejido asociativo y las entidades privadas, para dar forma a un proyecto verdaderamente inusual, como su nombre indica, en el que se combina literatura de misterio y fantasía, folclore, historia, teatro, música y artes escénicas a través de espectáculos, exposiciones, presentaciones o charlas, destacando que ‘Inusuales’ “se consolida como un importante atractivo en la programación cultural de Albacete y de la provincia”.

Un proyecto dividido en dos partes y lleno de misterio y acción

Un proyecto que se divide en dos parte, explicadas por Eduardo Moreno, que ha subrayado la rigurosidad y profesionalidad que hay detrás del mismo. Una se denomina ‘Veladas Inusuales. Encuentros sobre Literatura de Fantasía’, e incluye cuatro propuestas. La primera de ellas es una exposición fotográfica, ‘Lo tangible y lo intangible’ de la artista Rosa Aguilera García, que se podrá disfrutar desde el 10 hasta el 28 de marzo en la Sala de exposiciones de la Biblioteca de la Antigua Comisaría.El 10 de mayo, el Teatro de la Paz acogerá la obra ‘Esconde la mano’, a cargo de las compañías de teatro Thales y Producciones Enemigas. Un espectáculo al que sucederá una mesa redonda sobre el caso de la marquesa de la mano cortada con la participación de Fernando Rosillo, José Luis Torrente Ballesteros y Eduardo Moreno Alarcón. Ya en junio, el día 14, se ha organizado, en el Salón de Actos de la Diputación, un encuentro con el médium Aldo Linares y la escritora Ana Martínez Castillo. A lo que sucederá un monólogo de terror y humor a cargo de Cata Cutanda. Y, finalmente, el 30 de octubre, con motivo de la festividad de Todos los Santos, va a tener lugar la tradicional ‘Noche de ánimas’ en la sala de EA!Teatro, que incluirá la lectura de relatos de terror acompañada de música, con la participación de Frutos Soriano, Cata Cutanda, Emma González; Llanos Salas, Silvia Gascó y Eduardo Moreno Alarcón. Música de Marcelo Cutanda y Julián Paños.

Junto a esto, la segunda parte de este proyecto, que es la que tradicionalmente se venía realizando, se denomina ‘Ciclo de Literatura Insólita de Albacete’, que será el 22 de marzo en el Museo Municipal, con la sucesión de diferentes charlas en torno a ‘Vampiros. Relatos escalofriantes’ con Julio Ángel Olivares, Laura Blázquez, Antonio Ballesteros y Eugenio Manuel Olivares, y a ‘Monstruos ibéricos’ con Javier Prado.