Importadores y Exportadores de Albacete multiplican su impacto internacional con cifras récord de actividad

La Asociación de Importadores y Exportadores de Albacete, ADIEX, integrada en la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, ha celebrado su asamblea anual en la que se ha expuesto un balance altamente positivo que confirma su consolidación como referente provincial en internacionalización empresarial. El crecimiento sostenido en número de empresas asociadas, el fuerte impulso digital y la intensa agenda internacional desarrollada durante el año evidencian el excelente momento que atraviesa la entidad.

La nueva estrategia de comunicación llevada a cabo a través de su web www.adiex.es, la cual ha alcanzado más de 115.000 visitantes anuales y de su Linkedin donde ha experimentado un crecimiento del 10%, superando los 2.000 seguidores, continúa ampliando su comunidad profesional. La Asociación continúa informando de la actividad internacional, misiones comerciales, ferias internacionales y empresas asociadas, reforzando la visibilidad exterior del tejido empresarial provincial a través de sus redes así como de su boletín trimestral que suma ya 34 ediciones, consolidándose como canal estable de información especializada en internacionalización.

Para la Asociación, la comunicación digital es una herramienta clave para el posicionamiento internacional. Por ello, ADIEX pondrá en marcha una nueva campaña internacional con el fin de potenciar la visibilidad internacional y las oportunidades comerciales de sus empresas.

[[H3:Crecimiento asociativo]]

La Asociación continúa su tendencia ascendente desde 2022 y cuenta actualmente con más de 65 empresas asociadas. Este crecimiento refuerza su representatividad dentro del tejido exportador provincial, y va en línea con los últimos datos de exportaciones de la provincia de Albacete en 2025, las cuales alcanzaron los 1.579,8 millones de euros.

El trabajo técnico especializado desarrollado desde la Asociación, en coordinación con la Enterprise Europe Network, proyecto de la Comisión Europea del que FEDA forma parte desde 2008 y que tiene por objetivo ayudar a las empresas en sus procesos de internacionalización, innovación y digitalización, ha permitido a las empresas acceder a convocatorias de apoyo a la internacionalización, eventos sectoriales internacionales y asesoramiento personalizado para la presentación de ayudas regionales, nacionales y europeas.

Durante 2025 se llevaron a cabo destacadas acciones internacionales en el marco del convenio IPEX-CECAM. Entre ellas, la visita a la feria internacional Anuga, celebrada en octubre en Colonia (Alemania), y la Misión Comercial Multisectorial a República Checa en noviembre, ambas coordinadas por FEDA, en las que participaron múltiples empresas de la asociación. Entre ambas iniciativas se generaron más de 250 reuniones internacionales, destacando especialmente el elevado porcentaje de acuerdos alcanzados en la misión a República Checa gracias a la calidad de las agendas comerciales.

Asimismo, empresas de la Asociación también participaron en el itinerario formativo Europa+ Cerca, coordinado por FEDA junto a la UCLM y la Cámara de Toledo como nodos regionales de la Enterprise Europe Network, el cual tiene por objetivo que las empresas de la región tengan acceso a formación especializada en programas europeos de innovación y contactos directos en Bruselas, el cual se repite este año, gracias al éxito de la convocatoria 2025.

[[H3:Planificación 2026]

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De cara a 2026, FEDA continuará reforzando su actividad exterior con la coordinación de dos nuevas misiones comerciales: la visita a la feria SIAL Paris y una Misión Comercial Multisectorial a Emiratos Árabes Unidos, ambas con financiación prevista de hasta el 60% por parte de IPEX.

Además, el nuevo Programa INFEDA 2026 llevado a cabo bajo la dirección técnica de ADIEX, este año contará con cuatro talleres prácticos, sobre internacionalización inteligente, marca personal internacional, creatividad y oportunidades comerciales en Emiratos Árabes Unidos. También continuarán las acciones de acercamiento al alumnado de Formación Profesional en Comercio Exterior y Logística en la provincia, a través de charlas formativas.

Desde la Asociación se valora de forma muy positiva la creciente implicación de las empresas en las acciones internacionales, misiones comerciales y eventos sectoriales, consolidando un modelo asociativo dinámico, profesional y con impacto real en la competitividad exterior del tejido empresarial.

Con una comunidad empresarial en expansión, una estrategia digital reforzada y una agenda internacional ambiciosa, ADIEX encara 2026 consolidando su papel como motor de internacionalización en la provincia.