Una imponente escultura del toro bravo ilustra la plaza de Toros

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, acompañado del concejal de Asuntos Taurinos, Alberto Reina, presidió la inauguración oficial de la escultura en bronce del toro bravo, situada en la Puerta Grande de la Plaza de Toros de la ciudad, en los prolegómenos de la Feria Taurina de Albacete 2025. Durante su intervención, el primer edil afirmó que la colocación de este toro en bronce “supone un reconocimiento a la tauromaquia como parte indiscutible de la cultura de Albacete”, señalando que “representa la fuerza, la historia y el alma del mundo del toro que tanto define nuestra identidad, y pone en valor la tauromaquia albaceteña como patrimonio cultural, como seña de identidad que debemos defender y que continuaremos transmitiendo con orgullo a las futuras generaciones”.

Serrano expresó su agradecimiento a todos los que han hecho posible este acontecimiento histórico para la ciudad, “al autor de la escultura, Puente Jerez, por la sensibilidad y la fuerza que ha sabido plasmar en esta obra, a la empresa UTE Casas-Amador por su implicación en este proyecto y a todos los que han trabajado con dedicación y entusiasmo para que hoy este toro presida la Puerta Grande de nuestra plaza”. Asimismo, el alcalde ha querido destacar la dimensión simbólica y emocional de la obra, manifestando que “hoy inauguramos un nuevo espacio de encuentro con nuestra historia, con nuestras raíces y con nuestra pasión por la Fiesta, y éste es un homenaje a todos los que han hecho grande la tauromaquia en Albacete y a todos los que creen en ella como expresión artística, cultural y popular”.

Carasucia

La escultura, titulada ‘Carasucia’ ha sido realizada por el escultor Puente Jerez, nacido en la Avenida de los Toreros (Madrid) e hijo del reconocido pintor taurino Pepe Puente, de quien heredó la pasión por la tauromaquia. La obra, modelada inicialmente en barro y culminada en bronce a través del proceso de cera perdida, está concebida para transmitir en cada gesto la esencia del toro de lidia. La pieza impresiona tanto por su realismo como por sus dimensiones. Se trata de un toro a tamaño real, una escultura de 580 kilos de peso, más otros 400 kilos de la base de acero. Mide más de tres metros de largo, casi dos metros de ancho y dos metros de alto, convirtiéndose en una estatua “preciosa e imponente”.