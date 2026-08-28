El IMD organiza una quedada ciclista el próximo 6 de septiembre para compartir una jornada de deporte y convivencia

El concejal de Deportes, ha animado a los ciclistas de clubes y peñas de Albacete a participar en la quedada ciclista para aficionados que tendrá lugar el próximo 6 de septiembre, organizada por el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), en colaboración con la Escuela Ciclista de Albacete, Club Peña Ciclista Albacete, SBA Albacete y las peñas ciclistas El Pilar, Escorpiones y Los Tortugas.

Este encuentro, dirigido tanto a aficionados de bicicleta de carretera como de BTT, tiene como objetivo compartir una jornada de deporte y convivencia de manera previa al inicio de la Feria de Albacete, reforzando los lazos entre los colectivos ciclistas de la ciudad y fomentando la práctica deportiva en un ambiente participativo y seguro.

Según ha explicado el concejal, el punto de encuentro será el Pincho de la Feria, desde donde partirán conjuntamente todos los participantes a las 9:30 horas. A partir de ese momento, cada modalidad seguirá la ruta prevista para su recorrido, con una llegada conjunta a la piscina del Carlos Belmonte, donde está previsto celebrar un almuerzo de confraternización alrededor de las 12:00 horas.

No se trata de una marcha ciclista oficial, sino de una quedada y almuerzo de confraternización, por lo que cada participante rodará bajo su propia responsabilidad, respetando en todo momento las normas de tráfico. Asimismo, ha indicado que las rutas propuestas podrán estar sujetas a modificaciones de última hora si así lo determinan las autoridades competentes.

Para garantizar el buen desarrollo de la jornada, se contará con la colaboración y apoyo del Club Peña Ciclista Albacete, la Peña Ciclista El Pilar, así como de Policía Local y Guardia Civil. Además, todos los participantes correctamente inscritos dispondrán de seguro de responsabilidad civil y accidentes, así como de servicio de ambulancia durante el desarrollo de la actividad.

En lo que respecta al trazado de la ruta de carretera, de 71 kilómetros, Villaescusa ha señalado que, en su salida del Pincho de la Feria, los ciclistas rodarán por las calles Hermanos Jiménez, Arquitecto Vandelvira, Simón Abril, Tesifonte Gallego, Tinte, Plaza de las Carretas, Nicolás Belmonte, Herreros, Rotonda de la Plaza Elíptica, Soria, Tinajeros, La Felipa, Chinchilla, Pozo de la Peña, cruce carretera de Murcia N-301, Albacete, rotonda AB20, calle Historia y entrada por la puerta lateral de la piscina del Carlos Belmonte.

La Ruta BTT será de 35 kilómetros y, según ha detallado el concejal, tendrá el siguiente recorrido: Pincho de la Feria, las calles Hermanos Jiménez, Arquitecto Vandelvira, Paseo Simón Abril, Tesifonte Gallego, Tinte, Plaza Carretas, Nicolás Belmonte, Herreros, Rotonda Plaza Elíptica, Soria, Camino de las Casas Coloradas, vía de servicio, Chinchilla, Parador Nacional, Rotonda AB20, Calle Historia y entrada por la puerta lateral a la piscina del Carlos Belmonte.

La inscripción previa puede realizarse a través del siguiente enlace: [[LINK:EXTERNO|||https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpoqojr2ZKclsEOHn4hZm7bthAFAEmp7re0iC-EXcCRjPAZw/viewform?pli=1.vvvvvvvvvvvvvvvvv|||https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpoqojr2ZKclsEOHn4hZm7bthAFAEmp7re0iC-EXcCRjPAZw/viewform?pli=1.]]