El IMD ofertará 20.000 plazas en el programa deportivo de invierno

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha informado de la aprobación por la Junta Rectora del IMD del Programa Deportivo de Invierno para la Temporada 2025/2026, que se extenderá del 18 de septiembre de 2025 al 7 de junio de 2026

El número de plazas previstas estará entre 15.000 y 20.000, en las modalidades de natación infantil, bebés y adultos; pilates y Gap; gimnasia de mantenimiento; aquagym; tenis y pádel; y deporte inclusivo (natación, atletismo, centros de actividad física adaptada, senderismo y préstamo de material). A ello hay que añadir las 3.000 plazas en las Escuelas Deportivas Municipales mediante acuerdos de colaboración con clubes y entidades deportivas.

Villaescusa ha dicho que “la oferta del Instituto Municipal de Deportes, contando con las instalaciones deportivas del Ayuntamiento, intenta cubrir la demanda ciudadana en el mayor número de deportes y para todas las edades”.

El proyecto deportivo para el próximo curso se distribuye en cuatro turnos de dos meses de duración cada uno, para los cursos de dos o más días a la semana. Los cursos de un día a la semana tendrán dos turnos de duración cuatrimestral.

Para los turnos que se inician en septiembre y noviembre se mantendrán los horarios y cursos deportivos de años anteriores. Será un programa abierto, en el que se irán incluyendo o reduciendo actividades, cursos y número de plazas en función de la demanda y los recursos disponibles. Además, el concejal anuncia que “se prevé un cambio significativo en los servicios ofrecidos a partir del tercer turno, tanto en el número de plazas como en cursos, horarios y actividades, dado que se espera que para entonces esté en vigor el nuevo contrato de servicios que permitirá impartir nuevas actividades e incrementar el número de plazas”.

El número de plazas previstas para la temporada 25/26, pendiente de la ampliación, oscila entre 15.000 y 20.000 plazas, distribuidas por turnos de unas 4.000 plazas para los turnos 1 y 2, y 6.000 plazas para los turnos 3 y 4.

Por otra parte, la oferta para las Escuelas Deportivas Municipales es de 3.000 plazas durante todo el curso escolar. Las Escuelas Deportivas Municipales “son un servicio muy valorado del Instituto Municipal de Deportes, impartidas mediante acuerdos de colaboración con clubes y entidades deportivas y destinadas a niños y niñas de entre 5 y 16 años”.

Los grupos de las Escuelas Deportivas Municipales empiezan a funcionar durante la primera quincena de octubre, y el curso pasado llegaron a 18 especialidades deportivas: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, esgrima, fútbol sala, gimnasia rítmica, hockey, natación tecnificación, natación sincronizada, patinaje, patinaje artístico, rugby, salvamento acuático, tenis de mesa, triatlón, voleibol y waterpolo.

Para el buen desarrollo del programa deportivo, el Departamento de Actividades deportivas del IMD cuenta con un total de 43 monitores fijos e interinos y discontinuos, así como las empresas de prestación de servicio de monitores