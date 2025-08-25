El Hospital de Albacete renueva el Sistema de Producción de Agua Caliente y ACS

La Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha renovado el Sistema de Producción de Agua Caliente y ACS del Hospital General Universitario de Albacete. Para llevar a cabo esta mejora se han invertido cerca de 1,5 millones de euros, financiados, en parte, por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feder).

El objetivo de esta renovación es mejorar la eficiencia energética del Hospital, alineándose con los objetivos climáticos y medioambientales para el periodo 2021-2027, que marcan dichos fondos. En concreto, se refiere al objetivo específico 2.1 que se basa en la mejora de la eficiencia energética en edificios.

Las actuales calderas del Hospital, con aproximadamente 18 años de antigüedad, presentan un rendimiento que está por debajo de los estándares normativos vigentes. Ahora van a ser reemplazadas por sistemas de última tecnología.

Entre las características principales de la nueva tecnología, hay que destacar que se trata de calderas de condensación con quemador mixto gas/gasóleo y con la posibilidad de utilizar hidrógeno como combustible en el porcentaje que permite la tecnología actual, es decir, un cien por cien en cuerpo de caldera y un veinte por cien en quemador.

Por otra parte, para la producción de Agua Caliente Sanitaria se han colocado dos bombas de calor aerotérmica de CO2, de 30 Kw, que disponen de un grupo de bombeo exclusivo mediante bombas dobles para cada bomba de calor. Además, la acumulación de agua caliente sanitaria será independiente en plantas altas y bajas gracias a la existencia total de ocho depósitos de inoxidable.

En definitiva, una renovación del sistema de producción de agua caliente y ACS del Hospital General Universitario de Albacete orientado a conseguir un funcionamiento más óptimo y eficiente. Basado en un equipamiento actualizado, de última generación y con adaptabilidad para su uso.