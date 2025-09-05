"Hellín te cuenta" rinde a la tradición oral con tres autores

Desde la Concejalía de Cultura y la Red de Bibliotecas de Hellín han animado a disfrutar del Festival de Narración Oral “Hellín Te Cuenta” que rinde homenaje a la tradición de contar historias a través de la palabra hablada.

El festival, que alcanza este año su decimotercera edición, está hoy consolidado en el panorama nacional de la narración oral, y se celebrará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el patio de la Casa de la Cultura y contará con tres destacados narradores como Aldo Méndez, Paula Mandarina y Diego Magdaleno.

Se han programado dos sesiones diarias. La primera, a las 18:30 h, estará dirigida a un público familiar. La segunda, enfocada al público adulto, dará comienzo a las 21:00 h, mientras que el jueves 11 de septiembre, Aldo Méndez será el encargado de abrir el festival

con “Los viajes del espantapájaros” y terminará con “Vivir para contarla”.

El viernes 12, Paula Mandarina nos contará “Si miras de cerca” y subirá la temperatura con “Hazme el humor” y, finalmente, el sábado 13, Diego Magdaleno cerrará el festival “Revuelto de cuentos” , y acabará “El coso”.

La entrada tendrá un precio de 2 € para la sesión familiar y 4 € para la de adultos y podrá adquirirse un abono para las 3 sesiones a un precio de 4 € la familiar y 8 € la de adultos.

[[H3:Puntos de venta y horarios]]

Las entradas y abonos podrán adquirirse en los siguientes puntos de venta y horarios:

Biblioteca infantil (Casa de la Cultura) :

Del jueves 28 de agosto al viernes 12 de septiembre, de 10:00 h a 14:30 h

Del jueves 11 al sábado 13 de septiembre, de 17:30 h a 18:30 h y de 20:00 h a

21:00 h

Mercadillo (bajo el templete) :

Miércoles 3 y 10 de septiembre, de 9:00 h a 12:30 h

[[H3:Los Narradores de 2025]]

Originario de Cuba y residente en La Mancha, Aldo Méndez es un narrador oral de prestigio internacional. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Moscú, inició en 1994 una carrera que lo ha llevado a escenarios de todo el mundo. Su acento cubano y

su calidez son su sello distintivo. Autor de libros infantiles y nominado a los Grammy Latinos, destaca por su compromiso con la palabra como herramienta de encuentro y transformación.

También contará con la participación de Paula Palomo Carmona, conocida como Paula Mandarina, es actriz y narradora malagueña afincada en Almería. Formada en Arte Dramático, combina su experiencia teatral con la narración oral, ofreciendo actuaciones expresivas y versátiles. Miembro del Gremio de Narración Oral de Andalucía, destaca por su sensibilidad y conexión con el público, especialmente el infantil.

Por último, Diego Magdaleno, que se define como “cuentista andariego”, cuenta con más de dieciocho años de experiencia llevando sus relatos a festivales, ferias y pueblos. Además de narrador, impulsa proyectos como La Sierra Encuentada y participa

activamente en AEDA y GNOA, trabajando por mantener viva la tradición oral y crear espacios de encuentro en torno a los cuentos.