Asprona

Había una vez un circo… ¿o no?, espectáculo inclusivo de la compañía de teatro Amitur-ASPRONA

Se trata de un homenaje teatral y musical al mundo del circo, lleno de magia, humor y emoción. previsto para el 28 de noviembre en el Teatro de la Paz

Onda Cero Albacete

albacete |

Había una vez un circo… ¿o no?, espectáculo inclusivo de la compañía de teatro Amitur-ASPRONA
Había una vez un circo… ¿o no?, espectáculo inclusivo de la compañía de teatro Amitur-ASPRONA | Asprona

El Club de Ocio Amitur-ASPRONA, presenta su nueva obra de teatro musical Había una vez un circo… ¿o no?, las entradas ya están a la venta al precio de 8 euros, y pueden adquirirse en las oficinas de ASPRONA en la Calle Pedro Coca, 21 (Albacete) o en taquilla una hora antes de la función a las 18 horas.

La compañía de teatro Amitur-ASPRONA es actualmente la única compañía de teatro inclusivo de la región en la que el número de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID) se equilibra con el de personas sin discapacidad, compartiendo todas ellas responsabilidades similares dentro de la producción: actuación, baile, sonido, luces, escenografía e incluso apuntadores.

La compañía está formada por 37 personas, de las cuales 22 son personas con discapacidad, incluyendo participantes con grandes necesidades de apoyo. Cada papel está adaptado a las capacidades individuales de cada persona, de manera que la obra potencia sus talentos, fomenta su autonomía y refuerza su participación en un proyecto artístico colectivo.

Con más de 10 años de trayectoria, esta compañía teatral ha estrenado más de una decena de obras y ha actuado en numerosos espacios culturales de la provincia. Esta nueva representación supone un regreso muy esperado, ya que el grupo llevaba más de tres años sin subir a los escenarios.

Sinopsis de la obra

El Circo Maravilla está de capa caída. La ilusión parece haberse perdido y el mundo está cambiando demasiado deprisa… ¿pero estará realmente todo perdido? Todos sabemos que, cuando se trata de sueños, nada es imposible.

Había una vez un circo… ¿o no? es una obra de teatro musical para todos los públicos, creada para emocionar, divertir y recordarnos la importancia de creer en la magia de las pequeñas cosas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer