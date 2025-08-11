El Grupo Municipal Socialista denuncia el cierre “improvisado” de la piscina de Juan de Toledo

El concejal socialista Jacinto Navarro se ha preguntado a qué se debe este cierre “de improviso”, que va a dejar al alumnado del programa de Aquagym sin clases en esta piscina y sin alternativa alguna. “Es lamentable que, hace más de un año, el concejal de Deportes anunciara la aprobación de un proyecto por importe de más de 600.000 euros para reparar el complejo polideportivo de Juan de Toledo y que ahora, de golpe y porrazo, se cierre la piscina y no se expliquen los motivos de la clausura”.

En base a las propias declaraciones realizadas por el concejal de Deportes de Manuel Serrano, el estado de deterioro de la piscina y sus instalaciones, causado por la humedad y las cloraminas, estaba provocando una fuerte corrosión en la cubrición metálica y otros elementos.

“Por lo tanto, nos preguntamos si el concejal de Deportes y, por ende, Manuel Serrano, conocían alguna situación de riesgo para los usuarios y usuarias de estas instalaciones, así como para el personal que presta sus servicios en el recinto, que realiza un gran trabajo a pesar de la carencia de medios”, ha indicado Jacinto Navarro.

El edil socialista ha recordado que el concejal de Deportes de Manuel Serrano anunció en enero de 2024 un “ambicioso y exhaustivo” Plan de Rehabilitación y Mejoras que el Ayuntamiento, a través del IMD, iba a acometer en las instalaciones deportivas de la ciudad durante el año 2024, y con una inversión de 3.486.782 euros, “plan que desde el Grupo Municipal Socialista cuestionamos, porque no se nos presentó, como tampoco se nos dio a conocer el análisis exhaustivo del estado de las instalaciones deportivas municipales realizado en el verano de 2023”.

El concejal socialista ha señalado que “la de Manuel Serrano es una gestión a golpe de improvisación, sin planificación real, sin participación y con cero rendición de cuentas. Mientras tanto, las instalaciones se deterioran y la ciudadanía y el personal paga las consecuencias”, por lo que exigirá en la próxima Junta Rectora del IMD que se aporten los informes que han llevado al alcalde a ordenar este cierre.

Lo sucedido en esta piscina “no es un caso aislado, venimos de la situación del centro termal, con infecciones bacterianas y cierres frecuentes; con la suspensión de partidos en pabellones a causa de las goteras del tejado, o el estado del pabellón del Parque, sólo por poner algunos ejemplos de la falta de diligencia en el cuidado y prevención de nuestras instalaciones deportivas”.