La Graja de Higueruela llega al prestigioso Museo de la Civilización Islámica de Emiratos Árabes

La Diputación de Albacete, a través de su Instituto de Estudios Albacetenses ‘Don Juan Manuel’, ha suscrito un acuerdo de colaboración con la prestigiosa Fundación de Cultura Islámica en España (FUNCI) en materia de transmisión de conocimiento, haciendo posible que el yacimiento arqueológico Alquería La Graja de Higueruela forme parte de la exposición internacional ‘Paisajes Culturales Andaluces’, actualmente instalada en el Museo de la Civilización Islámica de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos.

Así lo anunció el vicepresidente de la Diputación de Albacete, Fran Valera, junto al director del IEA, Antonio Caulín; la coordinadora de proyectos de la FUNCI, Aurora Ferrini; y la alcaldesa de Higueruela, Isabel Martínez, acompañados de uno de los codirectores del proyecto Alquería La Graja, José Luis Simón, avanzando también que la muestra ha sido solicitada para que el año que viene ‘viaje’ a Albacete, donde podrá ser disfrutada en el Chalé Fontecha.

La colección está integrada por dos espacios. Uno de ellos, ‘El Jardín Andalusí’ (ahora llamada ‘Gardens of Delight’), una de las exposiciones más célebres de la FUNCI, inspirada esencialmente en los jardines de la Alhambra, Real Alcázar de Sevilla… El otro espacio, que se incorpora por primera vez, acoge la colección ‘Lands of Abundance’, en la que se contemplan nuevos contenidos referidos a la vida rural, los paisajes productivos de secano, los productos manufacturados, la ganadería y los mercados de Al-Ándalus. Y es en está donde, entre otros yacimientos, encontramos elementos de La Graja en el marco de la citada colaboración.

En concreto, se trata de una réplica del esqueleto de la famosa oveja del siglo XI y cuatro réplicas de piezas de cerámica halladas en este yacimiento (una jarrita con epigrafía islámica, una olla de cocina, otra jarrita en gris pintada para beber y una jofaina para la comida de color miel).

"Un orgullo"

Durante su intervención, Valera agradeció el trabajo de las personas y entidades que han hecho posible este hito histórico para Albacete, y ha hecho extensivo este agradecimiento a la FUNCI, apuntando que es “un orgullo” que una entidad referente a nivel global en el estudio y la difusión del legado andalusí, haya pensado en la labor de investigación y en los resultados obtenidos en La Graja y, a su vez, haya buscado expresamente la colaboración y asesoramiento del IEA.

“Una pequeña inversión pública, acometida por la Diputación, el IEA y el Ayuntamiento de Higueruela, en un pequeño pueblo de la provincia de 1.200 habitantes ha logrado poner el foco en el mundo musulmán de secano, que tiene todavía mucho que decir, y ahora partiendo de ahí se ha conseguido exponer ese mundo en Emiratos Árabes”, ha afirmado Valera.

En este sentido, explicó que la presencia de estos hallazgos, exhibidos en uno de los museos más importantes del mundo árabe “es un salto internacional” que tiene un gran valor para la Diputación que ha estado "desde el principio apoyando este yacimiento con humildad e ilusión”, para el IEA y para la provincia, y ha advertido que esto significa que Albacete, desde Higueruela, es capaz de aportar contenido científico y cultural al relato internacional sobre Al-Ándalus.

“Un revulsivo para Higueruela”

Por su parte, la alcaldesa de Higueruela, Isabel Martínez, ha explicado que este proyecto ha sido muy positivo para su municipio, afirmando que les ha traído “suerte” en tres ámbitos. Así, se ha referido al científico, detallando lo que este yacimiento ha aportado al conocimiento de las comunidades adalusis de secano del año 1.000, al tiempo que ha puesto el foco en la dimensión social y cultural, “ya que ha hecho que la historia de Higueruela se reescriba, consiguiendo que todo el pueblo se vuelque”, y ha señalado la dimensión económica y turística, advirtiendo que “ha sido un revulsivo, que nos ha permitido crear un proyecto turístico en torno a nuestro patrimonio natural y cultural”.

“La semana Albacete arqueológica”

En esta línea, Antonio Caulín señaló que “estamos de enhorabuena”, indicando que esta presentación es el colofón a una semana que “podríamos llamar la semana Albacete arqueológica”, por los diferentes eventos que se han conjugado. “Desde hace unos días, las Cabezas del Cerro de los Santos de Montealegre se pueden disfrutar en el el Museo Arqueológico Nacional; este sábado hicimos un homenaje a Rubí Sanz y saludamos a la cúpula arqueológica de la Universidad de Alicante y de la Complutense; esta tarde la Comisión Permanente del IEA va a aprobar dos ayudas de arqueología para excavaciones en Ossa de Montiel y Hoya Gonzalo, y el sábado se presenta el libro de ‘Pozo Moro’ de Martín Almagro”.