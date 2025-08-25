El proyecto arqueológico de La Graja de Higueruela afronta su sexta campaña con nuevos retos. Después de cinco años centrados en la conocida alquería andalusí, en esta temporada, los trabajos se amplían a dos nuevos yacimientos.

El próximo 1 de septiembre se inician las labores de campo. Al respecto, explica José Luis Simón: “Este año, la intervención se extiende a dos yacimientos de forma muy puntual; uno es el cerro de Santa Bárbara, que es el antiguo castillo que había en Higueruela y otro es la alquería de Hoya Honda; cuyo objetivo, en ambos casos, es comprobar una serie de cuestiones que todavía quedan pendientes sobre el origen, el final, la función y las circunstancias que rodearon a las comunidades humanas en el siglo XI”. Para profundizar en estas cuestiones se ha decidido intervenir puntualmente estos dos yacimientos y así poder abarcar todo el proceso histórico ocurrido en el sector oriental de la provincia de Albacete.

Como en años anteriores, este proyecto arqueológico cuenta con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Instituto de Estudios Albacetenses, Ayuntamiento de Higueruela y la Fundación Iberdrola. Y, de nuevo, con el impulso de un plan de empleo del Gobierno regional, el consistorio presidido por Isabel Martínez Arnedo acometerá tareas de consolidación y adecuación de la alquería andalusí de La Graja para facilitar su visita.

Este es uno de los grandes logros de esta iniciativa arqueológica desde que comenzó su andadura sobre el terreno en 2020. Las visitas al yacimiento se han convertido en un atractivo turístico para el municipio. Entre tanto, en La Graja, tal y como ha explicado otro de los directores, Pedro Jiménez, “esta campaña vamos a hacer la excavación de la casa 4 y de la casa 14, que son dos casas completamente diferentes”. Y añade que “el estudio de estas casas, como las excavadas antes, nos están revelando la historia del yacimiento, como se pasa de un asentamiento, en principio, estacional de pastores, a una alquería permanente, habitada por una comunidad que practica, tanto la ganadería como la agricultura, explotando el valle del secano que está a los pies de la alquería”.