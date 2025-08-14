El Gobierno regional cede un local a la Asociación de Vecinos de San Antonio Abad de Albacete

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez, han mantenido un encuentro con una representación de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del barrio San Antonio Abad, encabezada por su presidente, Manuel Rosa, para plasmar, de manera oficial, la cesión en precario, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, de un local a dicho colectivo vecinal.

Tras una primera cesión, formalizada en noviembre de 2017, y que afectaba a 26,5 metros cuadrados de un local comercial, desde el Ejecutivo regional, y después de que la Delegación Provincial de Fomento emitiese un informe favorable, el pasado mes de abril, se ha procedido, ahora, al traspaso de los metros restantes, 57, para completar una operación que va a permitir a la Asociación de Vecinos San Antonio Abad contar con un espacio de 83,5 metros cuadrados totales para el desarrollo de su actividad, que está dirigida, principalmente, a la defensa de los intereses de sus vecinos, y el fomento del asociacionismo y la participación en los asuntos de interés general.

Asimismo, cabe apuntar, que, al tratarse de una cesión en precario, la asociación vecinal podrá adaptar el espacio a sus necesidades, siempre, bajo la supervisión de la Delegación Provincial de Fomento.

Este traspaso responde al compromiso del Gobierno regional con el fortalecimiento del tejido asociativo y con el apoyo a quienes, desde el ámbito local, promueven la participación ciudadana, la mejora de los barrios y la convivencia vecinal.

Durante el encuentro mantenido, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha subrayado que “las asociaciones vecinales como San Antonio Abad cumplen una función fundamental como altavoz de las necesidades de la ciudadanía y dinamización de los barrios”. Además, ha señalado que esta colaboración pone en valor “la cooperación entre las administraciones públicas y el movimiento vecinal”.

Por su parte, representantes de la Asociación de Vecinos San Antonio Abad han agradecido la sensibilidad y disposición de la Junta de Comunidades, destacando que esta cesión “responde a una demanda histórica del colectivo” y “abre nuevas posibilidades para seguir trabajando por y para el barrio”.

El nuevo espacio permitirá a la asociación contar con un lugar adecuado para organizar talleres, reuniones, charlas, actividades culturales y de ocio, así como acciones formativas y de apoyo comunitario, en beneficio de todos los vecinos del barrio.