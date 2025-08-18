El Gobierno de CLM anuncia la reapertura al tráfico provisional de la CM-3203 entre Ayna y Elche de la Sierra

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que, ya está abierta al tráfico la CM-3203 a su paso por Ayna, que permanecía cerrada desde el pasado 19 de marzo, a causa del derrumbe de un muro de contención y la formación de un socavón en el carril izquierdo de la vía, tras un episodio de intensas lluvias en la provincia.

Así lo ha confirmado el delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez, quien se ha desplazado hasta la zona, para el seguimiento de los trabajos que van a continuar durante varias semanas más, para “culminar una obra compleja por la orografía del terreno y, sobre todo, por la solución constructiva”, ha manifestado.

Tal y como ha informado el delegado provincial, la apertura al tráfico, de momento, va a ser provisional, pendientes de que se ejecute el extendido del asfalto, previsto para el lunes 18. Asimismo, Sánchez ha informado que, a lo largo de las próximas dos semanas, se va a proceder al llagueado con hormigón del muro de piedra. Unos trabajos para los que “no será necesario el corte total del tráfico, sino que éstos se harán manera puntual, para que se puede proceder a la descarga de material”.

El Delegado de Fomento ha concretado que, según las estimaciones de los técnicos, para el 30 de agosto el arreglo de la CM-3203 estará totalmente finalizado.

Recordemos que el hundimiento del muro se produjo en el punto kilométrico 60,160 de esta carretera de titularidad regional, entre las localidades de Ayna y Elche de la Sierra, a consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en la zona durante el mes de marzo.

La actuación, valorada en cerca de 350.000 euros, ha consistido en una intervención sobre25 metros de calzada y la reconstrucción completa del muro desde su base, con una anchura de más de 8 metros y 30, de altura. La actuación fue declarada de emergencia por el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de la Dirección General de Carreteras