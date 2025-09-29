Globalcaja obtiene el reconocimiento como Empresa Solidaria

Globalcaja ha obtenido el ‘Sello Empresa Solidaria’, un distintivo que reconoce a aquellas compañías que, a través de la Casilla Solidaria del Impuesto de Sociedades, generan un impacto positivo sobre la sociedad.

Esta distinción oficial viene a reafirmar el compromiso con las personas y con el territorio de la entidad, y el firme propósito de Globalcaja con el desarrollo sostenible y su acción social.

El ‘Sello Empresa Solidaria’ es una iniciativa que surge de la alianza entre empresas como Globalcaja y la Plataforma del Tercer Sector y, en la práctica, supone destinar el 0,7% del Impuesto de Sociedades a proyectos con fines sociales desarrollados por el Tercer Sector para construir un mundo más justo.

“En Globalcaja, el compromiso con la sociedad está en nuestro ADN, por tanto, marcar la Casilla Solidaria nos permite completar nuestra acción social, esa labor que realiza nuestra entidad para hacer de Castilla-La Mancha una tierra de igualdad de oportunidades, una tierra de futuro y con futuro”, ha destacado el director general, Pedro Palacios, al valorar la concesión de este distintivo.

Cabe recordar que, además de colaborar con esta iniciativa, la entidad financiera líder destina el 17,5% de sus beneficios a impulsar iniciativas sociales de toda índole, educativas, deportivas, culturales, empresariales, sociales…

En 2024, en España se financiaron a través de la Casilla Solidaria un total de 1.078 proyectos, desarrollados por 295 entidades, dirigidos a combatir la pobreza, exclusión y desigualdad social. Además, financiando estos proyectos, se respalda también al Tercer Sector, que representa el 1,44% del PIB nacional y genera más de 528.000 empleos.