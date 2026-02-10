El Gacha's Comedy llegará a los hospitales de la capital

El Hospital General Universitario y el Hospital Perpetuo Socorro de la capital se incorporan como escenarios al Festival del Humor de Castilla-La Mancha. Así se ha dado a conocer en la presentación de la IX edición del Gacha´s Comedy; en un acto al que ha asistido en representación del gobierno regional el Coordinador Interdepartamental de la Delegación de la Junta en Albacete, Ramón García, y que ha tenido lugar en la Oficina de promoción turística de Castilla-la Mancha en Madrid.

Durante la rueda de prensa, García, ha agradecido a Jesús Arenas y a Carlos Martínez (promotores del Gacha’s Comedy), su sensibilidad a la hora de proponer los hospitales como nuevos espacios para acercar la cultura a entornos sanitarios, y ha señalado que iniciativas de este tipo, “orientadas a normalizar y hacer más amable una estancia hospitalaria”, son siempre bien recibidas desde el SESCAM.

Además, ha recordado que la incorporación del humor y la cultura a los hospitales se alinea plenamente con la estrategia de trabajo del gobierno de Castilla-La Mancha, “centrada en la humanización de la atención sanitaria, poniendo a las personas en el centro del sistema y atendiendo no solo a sus necesidades clínicas, sino también emocionales y sociales”.

El responsable provincial se ha mostrado optimista con la aceptación que tendrá una propuesta que, bajo título ‘Escenario conectando risas’, ha programado cuatro espectáculos, dos en cada uno de los hospitales de la ciudad.

Así, el Hospital General ha sido el espacio elegido para hacer reír al público más joven y cuenta con programación los días 10 y 24 de marzo con ‘Cuentos y humor’, de Nuria Carrilero, y el Show de Mickey, de la mano de Itea Benedicto. Por otro lado, en el Salón de Actos del Perpetuo Socorro se han programado las actuaciones de Agustín Durán y Alex O’Doguerty (3 marzo) y de Fran Pati y David Cepo (17 de marzo).

Todos los espectáculos se celebrarán a las 12.00 horas y están dirigidos a pacientes y profesionales. En este sentido, García ha hablado del poder del humor no solo como herramienta que contribuye a aliviar la estancia hospitalaria, reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional de quienes atraviesan momentos difíciles, sino también como un soplo de aire fresco en el día a día los y las profesionales que realizan su desempeño laboral en estos espacios.

Medio centenar de eventos programados en Albacete

De cara a la edición de 2026, el Gacha’s Comedy presenta una programación compuesta por 70 actividades que llegarán al conjunto de la región, con presencia en las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

En concreto, en la provincia de Albacete se han programado un total de 52 eventos, 39 de ellos en la capital, con actuaciones de artistas como Estirando el Chicle, Goyo Jiménez, Els Joglars, Gabino Diego, Pantomima Full, Wilbur, David Navarro, Isabel Rey, Agustín Jiménez, Miguel Lago, Edu Soto, Corta el Cable Rojo o Millán Salcedo, entre muchos otros, mientras que en la provincia la risa llegará a Almansa, Hellín, Villarrobledo, La Roda, Madrigueras, Casas Ibáñez, Alcaraz, Villamalea y Munera de la mano de Goyo Jiménez, El Sevilla, Santi Rodríguez, Campeones 2, Carolina Noriega o Chely Capitán