Flexibilidad y suelo industrial para luchar contra la despoblación en la provincia

La provincia de Albacete cuenta con 20.799.132 m² de suelo industrial, distribuidos en 48 polígonos ubicados en 27 localidades. Así lo arroja el ‘diagnóstico de situación’ elaborado en el marco del convenio suscrito en su día por el gobierno de la Diputación y la Asociación Regional de Áreas Industriales de Castilla-La Mancha, Zincaman, para desarrollar el proyecto ‘Prodizipa 2022’ por el territorio albacetense.

Y es que, a pesar de que la Diputación no tiene competencias directas en este ámbito, tal y como ha explicado Cabañero, “lo incompetente es excusarse en competencias para no ayudar a crear riqueza, que es lo que hacen los polígonos y lo que hacen las áreas industriales”; filosofía por la que, precisamente, nacieron las diputaciones: ayudar a dinamizar económicamente las provincias.

Y desde que Zincaman le expuso esta propuesta, ha comentado, el equipo de gobierno provincial no dudó en apoyarla; algo que hizo a través de un convenio (por valor de 45.000 €) que se convirtió en referente regional y prácticamente nacional para, en primer lugar, “obtener ese ‘mapa’ necesario, esa ‘fotografía real’ de la situación de la provincia de Albacete en lo que a suelo industrial se refiere para ayudar a las localidades a potenciarlo, ya que por ahí pasa, con toda seguridad, el desarrollo rural y socio-económico de la provincia de Albacete, más teniendo en cuenta el momento clave que atravesamos en este sentid” ha reflexionado, agradeciendo a Santos Prieto la colaboración y la profesionalidad de Zincaman en este objetivo común.

El proyecto ‘Prodizipa’ consta de dos partes: una primera, con las conclusiones de este ‘trabajo de campo’ previo, fundamental para saber de qué situación partimos; y una segunda, crucial, que vendrá a partir de ésta: el asesoramiento y acompañamiento a los Ayuntamientos que cuentan con alguna zona industrial, con el fin de que sepan cómo impulsarlas y desarrollarlas de la mejor manera.

Todo ello, partiendo de una premisa básica para Cabañero: la de que “las áreas industriales son vitales no sólo para el desarrollo rural, la cohesión territorial y el progreso socio-económico de la provincia, sino para el crecimiento de los pueblos, porque esa ‘España de las oportunidades’ que es el medio rural, no puede dejar pasar el tren que supone la industria (sea del tipo que sea) que sea más propicia en cada zona”. Y es que es vital no perder de vista, ha subrayado, que en las en las zonas industriales (que apenas ocupan el 1% del territorio) se produce más del 50% de la riqueza nacional, siendo no sólo son el ‘corazón productivo’ del país, sino el ‘sistema circulatorio’ que lo ‘riega’ de recursos.

“Si algo nos ha demostrado la pandemia, es que no podemos seguir siendo tan dependientes de terceros, que tenemos que ser más autosuficientes; y creemos que nuestros pueblos no pueden estar ajenos al crecimiento y la generación de riqueza que suponen las áreas industriales, aprovechándolas al máximo y haciéndolas, cada vez, más sostenibles y eficientes…” Y, para eso, ha reiterado, era determinante este diagnóstico de situación, partiendo de un exhaustivo análisis que, desde el punto de vista tanto demográfico como económico, se ha elaborado de las 7 comarcas de la provincia de Albacete recogiendo datos entre los años 2011 y 2021, cuyas conclusiones ha explicado el director gerente de Zincaman, Miguel Ángel Cuartero, que también ha presentado la página web de Prodizipa.

Las empresas ubicadas en la provincia alcanzaron una facturación de 9.722 millones de € en 2021, recuperando (incluso superado, en muchos casos) cifras pre-pandemia, y generando unos 52.283 empleos directos. La mitad de las empresas localizadas en la provincia, están en la comarca Llanos de Albacete (que comprende a la capital) y que copa más de la mitad de la facturación y un 16% del empleo. Le siguen, en volumen de empresas, Monte Ibérico - Corredor de Almansa y Mancha Júcar - Centro, ambas representando un 14%. En menor porcentaje, destacan Campos de Hellín (9%), La Manchuela (6%), Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (5%) y la Sierra del Segura (2%). Es también reseñable que, a efectos de facturación, entre 2011 y 2021 la comarca que más crecía era La Manchuela, seguida de la Sierra del Segura y Campos de Hellín. A efectos de plantillas, la comarca que más ha crecido ha sido también La Manchuela, seguida de La Mancha Júcar-Centro.

Por actividad, en la provincia predomina el sector servicios (55% del total empresas), seguido de la construcción (20%) y del sector industria (18%).

Momento clave

Datos aparentemente fríos que, como ha resaltado Santi Cabañero son muy importantes por varias cuestiones: “Porque han de darnos las pautas para ser más certeros a la hora de trabajar, desde las administraciones que sí tienen las competencias para legislar, en adoptar (y adaptar) las medidas que mejor puedan impulsar cada zona”, poniendo como ejemplo de ello al gobierno de C-LM, con la Ley Suma o con esa Ley de Acompañamiento a la de Despoblación que, como ha comentado el presidente provincial, va a hacer posible que los proyectos de emprendimiento y empresariales que se desarrollen en municipios como Villalgordo del Júcar, Barrax, Minaya, Fuensanta y Montalvos vayan a tener la misma incentivación positiva que los de las zonas de Intensa o Extrema Despoblación, a diferencia de lo que se planteó en un primer momento.

Y también son datos fundamentales de conocer, porque “el momento es clave, determinante”, ha incidido, aludiendo a ese “ambicioso proyecto de la Plataforma Logística Intermodal y Puerto Seco de Albacete, que está en ciernes y que ha de ser ‘un antes y un después’ para el desarrollo industrial y el avance del conjunto de la provincia,” ya que, ha insistido, ser eficaces en ‘el cinturón’ que rodea a la capital y a ese potente foco de actividad, será “determinante para el resto del territorio.

Por eso, ha reiterado, será “fundamental” el asesoramiento y acompañamiento que conformará la segunda parte de este proyecto fruto del convenio entre la Diputación de Albacete y Zincaman con cada ayuntamiento implicado siendo útil, por ejemplo, para introducir cambios importantes que permitan que un determinado proyecto empresarial interesado en asentarse en un pueblo, pueda hacerlo al mismo tiempo que se va desarrollando el suelo industrial que precise para ello.