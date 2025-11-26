La Fisioterapia al servicio de los paciente de Epoc

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha (COFICAM), dedica su videoconsejo de noviembre a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una dolencia que afecta a más de tres millones de personas en España, y que merma la capacidad respiratoria del paciente, con el consiguiente impacto en su calidad de vida y autonomía y cuyo Día Mundial de la EPOC se ha celebrado este mes

Esta enfermedad pulmonar inflamatoria crónica obstruye el flujo de aire en los pulmones y se presenta con síntomas que van desde la disnea, o dificultad para respirar, hasta la tos crónica, provocando, además, debilidad y alteraciones nutricionales y emocionales en el paciente. Se trata de una patología compleja que compromete la calidad de vida de las personas con EPOC, porque dificulta las tareas cotidianas y, en fases avanzadas, requiere de soporte con oxigenoterapia.

La EPOC es un desafío no sólo para las personas afectadas, que deben convivir con una dolencia limitante e incluso incapacitante, sino también para los sistemas sanitarios, ya que los pacientes presentan predisposición a otras dolencias, como las enfermedades cardiovasculares, y una elevada tasa de ingresos hospitalarios. Un simple catarro se puede complicar en estos casos, lo que requiere extremar las precauciones.

De hecho, las enfermedades respiratorias son la tercera causa de muerte en España, detrás del cáncer y de las patologías del sistema circulatorio, según datos del Ministerio de Sanidad, y se considera a la EPOC la cuarta causa de muerte a nivel mundial.

[[H3:Beneficios evidentes]]

Aunque la EPOC no tiene cura, la Fisioterapia para las personas afectadas tiene evidencia científica y presenta beneficios tangibles, como reducción de la disnea o la mejora en las capacidades físicas. En combinación con hábitos de vida saludables, la eliminación del

tabaco, el autocuidado y el apoyo de oxigenoterapia o de ventilación no invasiva en los casos en que proceda, la rehabilitación pulmonar se convierte en un enfoque terapéutico fundamental para el abordaje de esta dolencia.

Una EPOC grave o muy grave puede llevar a una hospitalización y requerir cirugía. En cambio, al utilizar un programa de Fisioterapia Respiratoria en este tipo de pacientes se observa una reducción de la disnea (sensación de falta de aire), mejora en la capacidad de ejercicio y de la calidad de vida.

Esto generaría un impacto positivo en el Sistema de Salud, reduciendo el número de exacerbaciones y disminuyendo el número de hospitalizaciones, lo que supondría un ahorro anual muy considerable.

La recomendación de los profesionales de la Fisioterapia es que el paciente con EPOC realice una valoración individual con un fisioterapeuta para configurar un programa de ejercicio terapéutico personalizado y enfocado al control respiratorio y el fortalecimiento de la musculatura periférica a través de actividades aeróbicas, de flexibilización y de relajación.

El enfoque multidisciplinar de la EPOC, combinando tratamiento farmacológico, soporte respiratorio y rehabilitación pulmonar, puede ofrecer beneficios a los pacientes y contribuir a mejorar su calidad de vida, como destaca el videoconsejo de este mes.

Videoconsejos

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha (COFICAM), empezó a realizar vídeo consejos en 2013, iniciativa conjunta con los Colegios Profesionales de Fisioterapeutas de Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana y La Rioja.

Su objetivo es prevenir las lesiones provocadas por los malos hábitos a partir de una serie de cortos de animación que se emiten a través de distintos soportes, entre ellos las redes sociales y los medios de comunicación.

El videoconsejo se publica en el canal de YouTube de COFICAM, donde podrás ver los vídeos anteriores.