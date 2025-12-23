Fisioterapeutas y AECC unen esfuerzos para mejorar la calidad de vida del paciente oncológico

Desde el primer momento del diagnóstico, el cáncer plantea múltiples desafíos y genera múltiples necesidades relacionadas con el cuidado de la salud, tanto física como emocional. La propia enfermedad oncológica como sus diferentes tratamientos pueden desarrollar síntomas y dificultades que en algunos casos se pueden mitigar con fisioterapia. Problemas, en ocasiones, más generales como el dolor o las dificultades en el movimiento y en otros más específicos como las disfunciones en el suelo pélvico pueden mejorar a través de la fisioterapia. En conclusión, la fisioterapia puede mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y este es el principal objetivo que tiene la firma de un convenio de colaboración de ámbito autonómico entre el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha y la Asociación Española Contra el Cáncer.

El Convenio ha sido firmado por el presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha, Javier Merino y por el presidente nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes. El acuerdo tiene un carácter autonómico y promoverá la participación del personal de la Asociación en acciones formativas organizadas por COFICAM encaminadas a la información, sensibilización, divulgación, prevención, investigación y la formación. Además, ambas entidades organizarán actividades de forma conjunta relaciones con seminarios o jornadas formativas.

El convenio también promoverá el asesoramiento e información mutua además del apoyo a las iniciativas de COFICAM en los programas y planes de fisioterapia oncológica, con el objetivo de poder incluir a la Asociación o la asistencia de miembros de COFICAM a las actividades organizadas por la Asociación.

Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer afirmaba que “La Asociación tiene el objetivo de mejorar la atención de las personas con cáncer, promoviendo una atención integral y multidisciplinar, que responda a las necesidades de los pacientes y su entorno, en condiciones de calidad y equidad. La fisioterapia forma parte de los servicios gratuitos de la Asociación y caminar de la mano de los profesionales, de los fisioterapeutas, generando sinergias en Castilla-La Mancha será muy útil para seguir mejorando la calidad de vida de los pacientes”.

Javier Merino, presidente de COFICAM, manifestaba que “Este convenio refuerza el papel de la fisioterapia regional dentro de la atención sanitaria que los pacientes y sus familias de la Asociación necesitan. Además, la colaboración también contará con la gran labor de prevención que desde la fisioterapia se da para estos procesos junto al fomento de jornadas de divulgación y de la formación específica”.

La Asociación en Castilla-La Mancha cuenta con cinco sedes provinciales y tiene presencia en 152 localidades, cuenta con más de 33.000 socios y atendió durante 2024 a más de 4.000 beneficiarios a través de los servicios gratuitos de atención con profesionales, de los que 400 fueron atendidos en el servicio de fisioterapia. El Colegio de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha aglutina a más de 2.600 fisioterapeutas colegiados en toda la región.