Fin a una Feria de Albacete de "éxito"

Cierra la Feria de Albacete con cifras que han superado récords. Han sido 3,2 millones de personas las que no se han perdido esta edición que deja además un volumen de negocio que roza los 120 millones de euros.

Del 7 al 17 de septiembre han pasado por el entorno ferial más de 3.160.000 personas, ligeramente por encima de la cifra alcanzada el pasado año. Además, se ha batido el récord de visitantes en un solo día, 429.000 el único sábado de Feria, el 13 de septiembre, superando en 3.000 los 426.000 del año pasado, con más de 785.000 personas por el Recinto Ferial y sus inmediaciones durante el fin de semana de Feria, sábado 13 y domingo 14.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha señalado que ha sido una Feria sin incidencias, segura, participativa y limpia, según ha destacado el alcalde de Albacete, Manuel Serrano.

Aumento de la recogida de residuos, del reciclaje y del consumo de agua

Ha incremento un 3 por ciento la recogida de residuos en toda la ciudad hasta superar los 2 millones de kilos, o la subida del 4 por ciento registrada en el reciclaje ha subido, tanto en envases como en vidrio, sin olvidar que el consumo de agua se ha disparado un 9,2 por ciento hasta superar los 400.000 metros cúbicos durante toda la Feria, desde los 367.000 del año pasado, siendo el día de mayor consumo el viernes de Feria, 12 de septiembre, con más de 38.000 metros cúbicos.