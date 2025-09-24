El V Festival Jazz en el Botánico llegará a la provincia

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha presentado el V Festival Jazz en el Botánico, que se desarrollará del 25 de septiembre al 4 de octubre, incorporando importantes novedades con respecto a las ediciones anteriores.

Junto Miguel Zamora, diputado provincial de Cultura; a Pablo Ferrandis, director del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha (JBCLM); y a Paulo Montalván, en representación de la Asociación de Amigos del Jazz de Albacete, Cabañero ha detallado “el salto cualitativo y cuantitativo” que este evento ha experimentado este 2025.

Así, la primera novedad es la incorporación de la Diputación de Albacete al proyecto, convirtiéndose en su organizadora a través de su Servicio Provincial de Cultura, impulsando un respaldo institucional que favorece el crecimiento y la consolidación de esta potente iniciativa, que enriquece a la ciudadanía de la provincia. Mientras que la Asociación Amigos del Jazz se encarga de la coordinación, sumando el apoyo del JBCLM.

Y fruto de este respaldo económico y logístico, el Festival crece en número de días y de actividades, con 12 propuestas culturales que incluyen conciertos, una master class y visitas guiadas al propio JBCLM, y también llegará, por primera vez, a la provincia, para que las actividades, además de desarrollarse en este espacio natural único en Albacete, sean disfrutadas en diferentes localidades. En esta ocasión, se trata de Chinchilla de Montearagón, Casas Ibáñez, Higueruela y Fuentealbilla, en línea con el esfuerzo que viene realizando el Gobierno provincial para democratizar la cultura y hacerla accesible a la ciudadanía viva donde viva.

Además, la institución ha promovido que vecinos y vecinas de otros tantos municipios se puedan desplazar hasta Albacete para disfrutar de los conciertos organizados en la ciudad, como es el caso de la población de Montealegre del Castillo, Caudete, Munera y Barrax.

Doce propuestas culturales del máximo nivel

En cuanto a la programación, destacan importantes nombres, como Federico Lechner, uno de los pianistas más respetados del país, que con su Tango Jazz Trío y la colaboración de Sheila Blanco, actuará el 25 de septiembre, a las 21 horas, en el Auditorio Constantino Romero de Chinchilla de Montearagón; un día después, a las 20.30 horas, en el Teatro de Casas Ibáñez; y la jornada siguiente, a las 19.30 horas, en el JBCLM en Albacete.

Por su parte, la Big Band Real del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de la Diputación de Albacete, bajo la dirección de Juan Carlos Vila, sorprenderá a todos el 26 de septiembre en el Jardín Botánico, a las 19.30 horas, con uno de los más reputados trompetistas españoles, David Pastor, y el 4 de octubre, a las 19 horas, hará lo propio en el Teatro Municipal de Higueruela.

Será el 28 de septiembre cuando el JBCLM acoja, a las 11.30 horas, a una de las voces femeninas más destacadas en nuestro país, Noa Lur y su espectáculo familiar Jazz for Children. Y ese día, a las 19.30 horas, este mismo espacio natural, será el escenario de del sexteto valenciano de swing, Le Dancing Pepa Swing Band. Formación que actuará también el 22 de noviembre, a las 20.30 horas, en el Auditorio Municipal de Fuentealbilla.

Finalmente, el día 27 de septiembre, a las 11.30 horas, está prevista una master class a cargo de David Pastor en el Salón de Actos del Centro Cultural La Asunción, y los días 26, 27 y 28 de septiembre, una hora y media de cada concierto, tendrá lugar una visita guiada por el JBCLM, para la que hay que inscribirse 30 minutos antes.

Entradas

El precio de las entradas es de 15 euros para los conciertos del sábado y el domingo y de 10 euros para el concierto del viernes y 5 para la Master Class, aunque se ha establecido un abono de 30 euros para los tres conciertos de público adulto. Y serán gratuitas para el alumnado y profesorado del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza, así como para las socias y los socios de la Asociación de Amigos del Jazz.