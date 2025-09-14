Feria histórica con récord absoluto de asistencia

La de 2025 se puede considerar como una Feria histórica, así la ha definido el alcalde de al ciudad, Manuel Serrano, quien ha explicado que " 430.000 personas visitaron el Recinto Ferial el sábado, 13 de septiembre, se batió récord absoluto desde que tiene datos el Ayuntamiento de asistencia a la Feria" y , al igual que las cifras relativas al consumo que están siendo positivas por lo que ha destacado que " la Feria va bien en todos los sentidos y es la feria de España", señalaba.

[[H3:Un detenido por agresión sexual]]

Ha destacado que está siendo una Feria segura a pesar del incidente más grave que obligó a activar el protocolo de agresión sexual en la tarde del sábado tras la denuncia de una mujer de 28 años que había sufrido tocamientos no consentidos en el Templete. Agentes de la Policía Local procedieron a la detención del hombre, de 68 años, por un presunto delito contra las personas (agresión sexual), que fue trasladado a Comisaría para la instrucción de diligencias penales mientras que la víctima fue atendida en la zona sanitaria del Retén de Feria.

En relación a este suceso, Serrano ha querido " condenar una agresión sexual. Todo el protocolo y las herramientas se pusieron en marcha para atender a la víctima", y ha explicado que también se pusieron en marcha medidas para garantizar la seguridad en la movilidad en los accesos al interior del Recinto con el cierre, durante horas, en algunos puntos ante la presencia masiva de personas

Declaraciones que ha realizado poco antes del inicio de la Ofrenda Floral en la que han participado, desde la Catedral y hasta el Recinto, 108 asociaciones y entidades y más de 20.000 personas, un acto organizado por la Peña El Templete.