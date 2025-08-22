La Feria de Hellín 2025 ya tiene cartel anunciador

Se ha presentado el cartel de la Feria de Hellín 2025, obra de Daniel Jiménez Díaz, quien con su propuesta “Flores y colores” se ha impuesto sobre el resto de 30 participantes del concurso.

Manuel Serena ha disculpado la ausencia del autor, que por motivos de agenda no ha podido hacerse presente en el Salón de Plenos. En su alocución el primer edil ha invitado a los hellineros a vivir participativamente la Feria 2025, que se desarrollará del del 27 de septiembre al 5 de octubre: “este cartel es la primera página de un libro que escribiremos juntos”.

Jiménez Díaz ha estado presente en el acto a través de unas palabras que ha leído Miriam García, concejal de Feria y Fiestas, en las que ha agradecido la oportunidad brindada a los artistas gráficos y plásticos, a través de concurso de este tipo, para poder dar a conocer y expandir su trabajo.

Daniel Jiménez Díaz es un artista plástico de origen extremeño afincado en la provincia de Sevilla. Licenciado en Bellas Artes, se ha dedicado principalmente al Arte Sacro realizando trabajos pictóricos y escultóricos para hermandades; además de creaciones para particulares y diferentes entidades públicas.

Sus obras se extienden por Andalucía, así como en Cáceres, Cuenca o Madrid, entre otras muchas localidades a las que se suma Hellín.