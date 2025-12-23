"¡Feliz (y Loca) Navidad!" transformará la Puerta de Hierros

El videomapping navideño que se proyectará sobre la Puerta de Hierros, llegará los días 2, 3 y 4 de enero de 2026. Una propuesta que, por segundo año consecutivo, convertirá este emblemático monumento en un gran escenario de luz, fantasía y narración visual para todos los públicos.

El espectáculo, titulado “¡Feliz (y Loca) Navidad!”, presenta una historia llena de humor, magia y guiños navideños protagonizada por los Reyes Magos y un Grinch incansable, cuyos cambios de disfraz y travesuras marcan la evolución visual. Se proyectará los días 2, 3 y 4 de enero de 2026 en la Puerta de Hierros, con cinco pases diarios programados a las 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 y 21:00 horas, permitiendo que numerosas familias y visitantes puedan disfrutarlo cómodamente.

La Puerta de Hierros se transformará en una sucesión de escenarios fantásticos: una casa navideña convertida en juguetería, una fachada embrujada al puro estilo del disfraz de Harry Potter, una casa cuco con un reloj gigante, una pastelería de gelatina rosa o incluso un palacio de cristal repleto de regalos, antes de un final de geometrías dinámicas, luces envolventes y un saludo luminoso de Felices Fiestas que cerrará cada pase. Todo ello mediante una intervención audiovisual que combina animación, diseño artístico, efectos de luz y un ritmo narrativo pensado para sorprender tanto a niños como a adultos.