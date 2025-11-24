Ab Fashion cumple diez años en la edición más inclusiva

Andrea Pérez , una joven de 24 años, se ha convertido en la primera persona en desfilar en silla de ruedas en Ab Fashion, evento de moda creado hace diez años por Lola Muñoz y que se ha consolidado como un referente en el mundo de la moda. Andrea ha asegurado haber vivido una inolvidable experiencia, “me puse muy nerviosa pero ha merecido la pena”, explicó.

Andrea sufrió hace dos años un accidente que le obliga a ir en silla de ruedas Fue jugadora de pádel profesional y estudiante de Marketing. El 27 de agosto de 2023 tuvo un accidente que le causó una lesión medular, motivo por el que debió contar para su movilidad. Su coraje, espíritu de superación y disposición, es lo que ha querido destacar el presidente de Amiab, Emilio Saéz , quien le ha agradecido a la labor de visibilización de la discapacidad.

Ha sido un paso adelante, derribando barreras, en la visibilización de la discapacidad y la evidencia de que, con esfuerzo, motivación y sacrificio, todo es posible. Llegó el día y en el décimo aniversario del evento de moda ‘ab Fashion’, Andrea Pérez desfiló por su pasarela en Albacete. “Me puse muy nerviosa, era la primera vez que desfilaba… Y además fui la primera de todas las modelos en salir. Fue muy emocionante”, asegura Andrea. “No sé si lo hice demasiado rápido…”, dice entre risas. Agradece a amiab y a ‘Ab Fashion’ el trato dispensado. Se le nota pletórica un día después de su debut en la moda.

El presidente de amiab, Emilio Sáez, ha querido dar las gracias a Andrea por haber accedido a su propuesta de desfilar en la pasarela de moda de Albacete. “Estábamos muy ilusionados con su participación y, visto cómo se ha dado, es evidente que ha sido una apuesta acertada en la labor de normalización de la discapacidad. Quiero dar las gracias también a la diseñadora, Lola Muñoz, por su disposición con esta iniciativa, que ha sido todo un éxito.

La creadora de Ab Fashion, la diseñadora Lola Muñoz, celebrara estos diez años y aseguraba "no me lo puedo creer. Esto es el fruto del trabajo de un gran equipo, con especial mención a Cutter, que siempre me apoya en mis locuras y al que desde aquí quiero darle las gracias. A por otros diez años juntos trabajando duro por la moda en Albacete y CLM”, comentó.

Y añadió: “Con el apoyo de las instituciones y la implicación de la ciudad entera, Ab Fashion seguirá creciendo y extendiendo su pasarela a otros sectores de nuestra cultura. La moda es arte y cultura y, para nosotros, además, es una forma de expresión con la que damos un golpe en la mesa para que toda España sepa que Albacete es moda, cultura y tendencia”.