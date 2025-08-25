Accidente Laboral

Fallece un trabajador y otro resulta herido en Villarrobledo en un accidente laboral

Un trabajador ha perdido la vida y otro ha resultado herido grave tras caer junto a otro compañero desde una altura de 7 metros

Un trabajador ha perdido la vida y otro ha resultado herido grave tras caer junto a otro compañero desde una altura de 7 metros en una nave en construcción en la localidad albaceteña de Villarrobledo. El tercer trabajador implicado no ha sufrido heridas al poder ser rescatado. El trabajador herido ha sido trasladado al hospital de Villarrobledo.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que el siniestro ha tenido lugar a las 11.27 horas de este lunes.

