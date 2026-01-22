Exposición de sets de LEGO ‘Construyendo y Luchando’ en memoria del albaceteño Carlos Cantos

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha reiterado el firme compromiso que mantiene el Ayuntamiento con el arte en todas sus manifestaciones, poniendo en valor el intenso trabajo que está llevando a cabo para ponerlo a disposición de todos los ciudadanos y apoyar a los artistas locales, al considerar que es un “bien esencial”.

Manuel Serrano se ha manifestado de este modo durante la inauguración de la exposición de sets de LEGO ‘Construyendo y Luchando’ que esta tarde ha abierto sus puertas en el Museo Municipal en memoria del albaceteño Carlos Cantos Serrano natural de La Roda, promovida por su mujer, Aurora Lorenzo, a quien el alcalde ha agradecido la inmensa generosidad que ha demostrado al compartir con toda la sociedad albaceteña algo tal íntimo como es parte de su colección personal para que se convierta en un legado colectivo.

Carlos Cantos, autor de las más de 90 construcciones que conforman esta exposición, encontró durante su enfermedad en estas piezas, asegurando que “hoy no se inaugura solo una exposición, sino un espacio donde la memoria se convierte en inspiración, el dolor se transforma en creación y una vida sigue hablándonos a través del arte”. Incluye iconos mundiales como la Torre Eiffel, el Titanic, el Coliseo Romano y el Puente de Londres, entre otros, compuesta por más de 230.000 ladrillos LEGO, hasta el próximo 6 de febrero en el Museo Municipal para que puedan disfrutar del legado de Carlos Cantos y ver esperanza, lucha y vida a través de sus obras.