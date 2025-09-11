Una exposición de arte inclusivo, ejemplo de colaboración, ya se puede visitar en el Centro Ágora

La concejala de Participación, Llanos Navarro, ha inaugurado en el Centro Ágora la exposición ‘Creando mano a mano arte e inclusión’, que puede visitarse hasta el 30 de septiembre en horario de 9 a 14 horas.

Se trata de la recopilación de los trabajos resultantes de un proyecto coordinado por Loreto Bustos e impulsado desde la sección municipal de Participación Ciudadana, con una serie de actividades formativas y de ocio o realizadas en el segundo trimestre de este año.

La edil ha recordado que el objetivo del proyecto ‘Mano a mano, inclusión en movimiento’ es “crear un espacio de arte colaborativo, donde personas con discapacidad intelectual y otros colectivos de la ciudad se encuentren, se conozcan, convivan, y juntos creen arte”.

Esta colaboración permite “impulsar la inclusión y el intercambio de habilidades y experiencias entre generaciones a través del arte, fomentando el trabajo en equipo y eliminando mitos sobre la discapacidad y realizando actividades artísticas donde todos los usuarios disfruten, participen y se sientan parte importante del proyecto”.

Han participado en la elaboración de trabajos los usuarios de ASPRONA Plena inclusión y Asociación Desarrollo, junto a voluntarios de la Escuela de arte de Albacete, la Fundación Familia y el colectivo de mujeres ‘Embarriadas’.

El proyecto ha consistido en la realización de cuatro talleres de cuatro sesiones cada uno, con una duración de 90 minutos, en el Centro de Participación Ciudadana Ágora. El ‘Taller de Primavera Textil’, con actividades creativas mediante la técnica de collage textil, ha tenido 30 participantes a los que un experto en flora albaceteña ha enseñado las principales plantas de la región. El Taller de Fotografía 2.0, de carácter intergeneracional, ha contado con la participación y apoyo de la Escuela de Artes de Albacete y ha tenido 25 participantes. Los talleres ‘Textiles lúdicos’ han enseñado a pequeños grupos a crear tableros y piezas en la técnica de patchwork, con 40 participantes. Y por último, el taller ‘Radio Inclusiva’, con 30 participantes, ha permitido a personas con discapacidad intelectual reunirse con otros miembros de la comunidad para charlar, compartir historias y dar voz a sus ideas a través de un formato tipo podcast.