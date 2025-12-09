La exposición del 650 Aniversario del Privilegio de Villazgo cambia de ubicación

La exposición del 650 Aniversario del Privilegio de Villazgo, que hasta ahora se encontraba ubicada en la Plaza de la Constitución, se traslada al Archivo Municipal de Albacete y al Centro de Interpretación del Agua sito en el Parque de la Fiesta del Árbol, para que los ciudadanos de Albacete puedan seguir disfrutando de forma permanente de esta magnífica exposición.

Los ocho paneles divulgativos que recogen de manera cronológica hitos fundamentales para la historia de la ciudad de Albacete se ubicarán en los hall de la 1ª planta y 2ª planta del Archivo Municipal de la calle León. Los cinco paneles restantes, que contienen la simbología e hitos de desarrollo de Albacete, se ubicarán en la entrada del Centro Sociocultural San Pablo, ubicado junto al Centro de Interpretación del Agua.

La muestra ha estado expuesta durante el último mes en la céntrica Plaza de la Constitución, donde ha sido vista por miles de albaceteños y visitantes, y a partir de ahora podrá ser contemplada también en el Archivo y en los Depósitos de la Fiesta del Árbol.