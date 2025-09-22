Exhibición nacional de Hapkido en La Roda con el maestro Lee Kyoung Sun

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de La Roda, Javier Escribano, y el responsable de la academia Black Tiger, Víctor Manuel Fernández Charco, han presentado una nueva cita deportiva que llega “por primeva vez” a la localidad; se trata de una Exhibición de Hapkido, enmarcada en las actividades organizadas con motivo de la Semana Europa del Deporte, que se celebra del 23 al 30 de septiembre.

Este evento busca “promover la actividad física, los valores deportivos y la salud entre la población”, según ha detallado Escribano y “dar a conocer en La Roda” este arte marcial coreano un tanto desconocido, como ha explicado el organizador.

La muestra reunirá a diez clubes deportivos llegados desde diversas comunidades de España, con la participación de unos 50 deportistas, 20 de ellos de La Roda, bajo el paraguas del Gran Maestro Lee Kyoung Sun, “una autoridad reconocida” dentro del Hapkido y representante oficial para España de la Korea Hapkido General Association (KHGA). Comenzó su práctica del arte marcial a los 13 años en Seúl bajo la dirección del maestro Lee Woo Jun (8º Dan) y actualmente ejerce su pasión en Murcia.

“Tenemos la suerte de tener en España a uno de los mejores maestros de todo el mundo y el 27 de septiembre estará en La Roda”, ha asegurado Víctor Manuel Fernández.

Durante esa jornada, por la mañana los participantes tendrán una sesión de entrenamiento bajo la batuta de Lee Kyoung Sun y por la tarde, desde las 18.00 horas tendrá lugar la exhibición, en el pabellón Tomás Navarro Tomás, abierto a toda la población.

Su estilo se distingue por una firme dedicación tanto a la disciplina física como mental, y por el uso de armas tradicionales además de las técnicas propias del hapkido. Dentro de su enseñanza destaca la filosofía "Mu-Gin" (nunca dejas de aprender), reflejo del compromiso y constancia que inculca en sus alumnos.

Desde la Concejalía de Deportes se invita a la ciudadanía a participar y disfrutar de esta jornada que refuerza la apuesta del municipio por el fomento de la actividad física y la difusión de disciplinas deportivas menos conocidas pero con gran valor formativo