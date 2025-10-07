Estudiantes de Farmacia de Albacete participan en un campus internacional en ChinA

Una expedición formada por 17 estudiantes y tres docentes de la Facultad de Farmacia de Albacete han finalizado una estancia de 10 días en China en la que han compartido experiencias culturales y un extenso programa académico en la Universidad de Nanchang, en la capital de la provincia de Jiangxi, destacando la visita al Jiangzhong Pharmaceutical Valley, un referente en la producción farmacéutica del país asiático, y las prácticas de botánica en el Jardín Botánico de Lushan.

Esta ha sido la primera experiencia enmarcada en la actividad denominada “Study Abroad” (Estudios en el extranjero) que se realiza integrada en los estudios y con estudiantes de otra universidad extranjera. La estancia en China, del 19 al 28 de septiembre, ha sido posible con la colaboración del Vicerrectorado de Política Internacional y Alianzas Globales a través del Instituto Confucio de la UCLM, que más allá de la formación en la lengua y cultura chinas facilita enormemente estas experiencias de los estudiantes y docentes de la universidad regional. Tras unos días en Pekín, la delegación de la UCLM desarrolló el grueso del programa académico en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Nanchang.

Estos programas tienen como objetivo la integración de perspectivas internacionales en la experiencia universitaria de los estudiantes y personal de la UCLM. Al participar en los mismos, además de las competencias específicas de la disciplina, los estudiantes adquieren experiencias interculturales, desarrollan competencias valoradas en el mercado laboral y se forman como ciudadanos globales. En este primer campus los 17 alumnos y alumnas de 4º y 5º curso del Grado en Farmacia de Albacete han disfrutado de una oportunidad única de inmersión cultural y académica. Acompañados de tres docentes, entre ellos la decana de la Facultad de Farmacia, Rocío Fernández, pudieron aplicar los conocimientos adquiridos como alumnos de últimos cursos en talleres prácticos de farmacia clínica, experimentos farmacéuticos y diagnóstico.