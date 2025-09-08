Estas son las actividades programadas por la UCLM durante la Feria de Albacete

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) estará presente en la Feria de Albacete un año más con su estand ubicado en el Recinto Ferial, que albergará cerca de una veintena de actividades participativas que mostrarán a la sociedad los servicios y el trabajo que alberga la institución académica.
La Universidad regional volverá a tener presencia en la Feria de Albacete con su estand, ubicado en el interior del Recinto Ferial, junto a la Capilla de la Virgen de Los Llanos. En él se llevarán a cabo alrededor de una veintena de actividades, dando lugar a un programa en el que han participado docentes e investigadoras e investigadores de diferentes facultades, centros e institutos de investigación, así como personal de administración y servicios de diversas unidades de la UCLM.
A lo largo de los diez dias festivos, se mostrará la labor que se lleva a cabo en la institución académica, al igual que su oferta académica de grados, másteres, doctorados o títulos propios. También participarán otras entidades o asociaciones.
Concursos; diferentes talleres sobre lácteos, salud auditiva, nutrición saludable o marcapáginas, entre otros, forman parte de dicha programación, en la que están representadas todas las áreas de conocimiento, a las que se sumarán el deporte y la música. Esta oferta estará abierta a la participación de todo el público interesado.
El estand abrirá sus puertas de 10.00 a 21.00 horas, del 8 al 17 de septiembre.
Actividades
- Lunes 8 de septiembre: 11-13.30 horas. Programa de radio ‘Investiga, que no es poco’. Organiza la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la UCLM (UCLMdivulga). Román Escudero y Ricardo Cuevas
- Martes, 9 septiembre: 10.30-14 horas. Nutrición saludable, actividad física en mayores y salud auditiva: valoración, recomendaciones y cuidados saludables. “Escucha a tu bebé en la Feria de Albacete”. Organiza Miriam Garrido Miguel, Marta Carolina Ruiz Grao, Cristina Mª Lozano Hernández, Ana Ballesta Castillejos y Milagros Molina-Alarcón. Facultad de Enfermería de Albacete.
- Miércoles, 10 septiembre: 17.00-20 horas. Taller de lácteos con Ana María Molina e Isabel Berruga. Organiza la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología -ETSIAMB- de Albacete.
- Jueves, 11 septiembre: 10.30-14 horas. “¿Sabes trabajar en equipo? ¿Cuánto sabes del mundo del trabajo?”. Organiza Pablo Olivos; Gloria Parra; Gratiela Moraru y Milena Bogoni. Facultad Relaciones LAborales y RRHH de Albacete. 17.30-19.30. “El gran reto del Quijote”. Organiza Francisco Javier Jover, José Javier Benítez, Silvia García y Fernando González Moreno. Facultad de Humanidades de Albacete
- Viernes, 12 septiembre: 11.30-14 horas. Taller de envejecimiento activo. Marta Carolina Ruiz Grao, Maribel Lucerón Lucas-Torres, Celia Álvarez Bueno y Beatriz Rodríguez Martín (facultades de Enfermería de Albacete y Cuenca y Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina; Grupo de Investigación Age-ABC - Centro de Estudios Sociosanitarios), y Miguel Contreras Molina (doctorando en Programa de Doctorado en Investigación sociosanitaria y de la actividad física UCLM). (Facultad de Enfermería de Cuenca). 17-20 horas. “Vive la Feria”, en directo con FComUCLM Belén Galletero. Facultad de Comunicación de la UCLM.
- Lunes, 13 de septiembre: 11.00-12.00 horas. Taller de Manchegas. Grupo de Danzas de Magisterio. Organiza Rosa María López Campillo. Facultad de Educación de Albacete
- Domingo, 14 de septiembre. Ofrenda a la Virgen de Los Llanos
- Lunes, 15 de septiembre: 10.30- 14 horas. Taller de marcapáginas con cianotipia; Tik Tok, una nueva forma de comunicar; Cuéntame cómo pasó, tus recuerdos de la biblioteca universitaria. Organiza Ana Belén Sánchez Alarcón, Eugenia Margarita Saura Fustel, José Ballesteros Mas, José Ángel Ruiz Felipe, José Eugenio Mañas Moreno, Luis Mariano Mascuñán Pérez y Pilar Alcón Jiménez. 17 a 19 horas. Nanotecnología y materiales. Organiza Rodrigo Bastante, Dionisio Rodrigo, Anna Kovtub y Teresa Cuberes. Almadén. 20.00 horas. Acto de entrega de premios del Concurso Literario “La Quinta Estación”. Organiza Asociación de la Gente del Haiku de Albacete
- Martes, 16 de septiembre: 11 a 14 horas. “Pinceles y caligrafía ancestral”. Organiza Jaime Moraleda y David Carrascosa Cañego. Instituto de Confucio y Centro de Lenguas UCLM. 18.00 horas. ‘Difusión del programa de estudios ‘Universidad de mayores José Saramago 50 Plus’, con la coordinadora del Programa, Isabel Pardo, el subdirector de Extensión Universitaria, Juan Luis Lorenzo, y delegados de los cursos del programa Saramago 50 plus.
- Miércoles, 17 de septiembre: 11.00-12.30 horas. “40 años al servicio del Derecho y la Criminología”. Organiza José María Martí, María Verónica Jimeno, Tomás Vicente Ballesteros; María Esther Sánchez, Ascensión Gallego; Miguel Ángel Sevilla y Jorge de la Ossa. Facultad Derecho Albacete.