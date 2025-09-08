Estas son las actividades programadas por la UCLM durante la Feria de Albacete

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) estará presente en la Feria de Albacete un año más con su estand ubicado en el Recinto Ferial, que albergará cerca de una veintena de actividades participativas que mostrarán a la sociedad los servicios y el trabajo que alberga la institución académica.

La Universidad regional volverá a tener presencia en la Feria de Albacete con su estand, ubicado en el interior del Recinto Ferial, junto a la Capilla de la Virgen de Los Llanos. En él se llevarán a cabo alrededor de una veintena de actividades, dando lugar a un programa en el que han participado docentes e investigadoras e investigadores de diferentes facultades, centros e institutos de investigación, así como personal de administración y servicios de diversas unidades de la UCLM.

A lo largo de los diez dias festivos, se mostrará la labor que se lleva a cabo en la institución académica, al igual que su oferta académica de grados, másteres, doctorados o títulos propios. También participarán otras entidades o asociaciones.

Concursos; diferentes talleres sobre lácteos, salud auditiva, nutrición saludable o marcapáginas, entre otros, forman parte de dicha programación, en la que están representadas todas las áreas de conocimiento, a las que se sumarán el deporte y la música. Esta oferta estará abierta a la participación de todo el público interesado.

El estand abrirá sus puertas de 10.00 a 21.00 horas, del 8 al 17 de septiembre.

Actividades