Se esperan más de 100.000 personas en los actos por el Día de Todos los Santos

Los concejales de Movilidad, Francisco Navarro, y de Cementerios, Carlos Calero, acompañados del jefe de la Policía Local Mario Rubio y Julio Jiménez de Mortualba, informaron en rueda de prensa del dispositivo especial que el Ayuntamiento va a poner en marcha con motivo de la festividad de Todos los Santos. Calero señalado que “el Ayuntamiento de Albacete ha preparado un dispositivo especial de tráfico, transporte, seguridad e información en el entorno del Cementerio Municipal, para garantizar que estos días de recuerdo y homenaje a nuestros seres queridos transcurran con la mayor normalidad, seguridad y comodidad para todos los ciudadanos”.

El Cementerio Municipal abrirá sus puertas desde este sábado al 3 de noviembre en horario ininterrumpido de 8:00 a 19:30 horas. Durante estos días se espera una gran afluencia de personas, por lo que, del 29 de octubre al 2 de noviembre ambos inclusive no se permitirá la entrada de vehículos al recinto, para priorizar la seguridad de los peatones y la accesibilidad a pie, además de facilitar el trabajo de los servicios de mantenimiento y limpieza. Para mejorar el acceso, estarán abiertas las puertas del Patio 3, Patio 4 y Patio 9, y se dejará abierto el párking situado tras el Patio 9.

En cuanto a los actos religiosos, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se celebrarán misas a las 10:30 y a las 12:00 horas, y el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, la misa será a las 10:30 horas, oficiada por el obispo de la Diócesis Ángel Román. Además, está prevista la intervención musical de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, el día 1 de noviembre desde las 10 de la mañana. Gracias a Mortualba se ofrecerá el servicio de préstamo gratuito de sillas de ruedas. Habrá señalización informativa en los accesos principales, y se repartirán mapas impresos en formato A3 para ayudar a localizar patios y secciones. También se instalarán carteles con códigos QR en las entradas del cementerio y del tanatorio, que permitirán consultar desde el móvil información útil, como la geolocalización de los nichos. El concejal de Cementerios ha querido “agradecer el trabajo de todos los servicios municipales implicados, Obras y Mantenimiento, Jardinería, Limpieza, Movilidad y Policía Local y Mortualba, que a lo largo de todo el mes están trabajando intensamente para que los cementerios del municipio, sus accesos y las zonas de mayor afluencia estén en perfecto estado durante estos días tan señalados”.

Seguridad

El responsable de la Policía Local informaba de un servicio específico para dar cobertura a la concentración de personas en el Cementerio que "pondremos en marcha desde este mismo fin de semana y se prolongará durante nueve días, en los que trabajarán en conjunto más de cien policías, que también serán apoyados por los cuarenta y cinco agentes de cada turno del servicio ordinario”. La actuación del Cuerpo se centrará en la “ordenación y regulación del tráfico de vehículos y personas y ordenación de las zonas de estacionamiento, además de prestar asistencia a los problemas que surjan y dar seguridad y cobertura en toda la zona”. Para este operativo se emplearán vehículos patrulla, furgones, vallas, conos y material de señalización, con el objetivo de garantizar un entorno ordenado y seguro para todos los visitantes.

Transporte público al Cementerio

Como concejal de Movilidad, Francisco Navarro destacaba por su parte que “vamos a seguir fomentando el transporte público, con un refuerzo de la línea G que comenzó ya el pasado domingo con un vehículo más para facilitar los desplazamientos hasta el Cementerio”. El precio del billete es el habitual, y son válidos los títulos de bono. Los autobuses de esta línea especial tienen su punto de inicio y final en la calle San Agustín número 5, y contarán con frecuencias reforzadas: los domingos 26 de octubre y 2 de noviembre habrá servicio cada 15 minutos por la mañana, y del 25 al 30 de octubre la frecuencia será de 30 minutos.El 31 de octubre se reforzará el servicio por la tarde para llegar a intervalos de 15 minutos, mientras que el día de mayor afluencia, el Primero de Noviembre, habrá un vehículo más de forma que los autobuses pasarán cada 10 minutos. Carlos Calero ha concluido la comparecencia recordando que “alrededor de 100.000 personas pasarán por los cementerios del municipio en estos días, lo que justifica la importancia de este dispositivo y el compromiso de todos los equipos municipales con la ciudadanía”.