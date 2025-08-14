Enredarte, un programa con más de 660 muestras que acerca el arte a espacios municipales

El Servicio de Educación y Cultura de la Diputación de Albacete continúa desarrollando por toda la provincia su programa Enredarte, un ambicioso circuito de exposiciones itinerantes que recorre la provincia con el objetivo de fomentar y difundir el arte local coordinadamente con los municipios.

Para este 2025, el programa incorpora exposiciones inéditas y consolidadas que enriquecen la oferta cultural, entre las que destacan dos nuevas muestras. Por un lado, Monólogo Sobre Chernobyl, del fotógrafo albaceteño Raúl Moreno, un reportaje fotográfico de largo recorrido que, desde 2010, documenta la vida cotidiana de las personas que permanecen cerca de la zona contaminada o de exclusión tras el accidente nuclear. Por otro lado, Cultural Albacete. Retrospectiva Fotografías 1983-1996, de Santiago Vico, que consta de 66 fotografías excepcionales que forman un legado documental único sobre quince años de esplendor cultural en Albacete, reflejando el trabajo de este prestigioso fotógrafo local. Además, se incorporan las exposiciones correspondientes a los premios de fotografía Albacete Siempre 2024 y Albacete Siempre 2025, ampliando la diversidad temática y artística del programa. Se mantienen asimismo las exposiciones propiedad de la Diputación y las cedidas por otros autores.

El programa Enredarte nació en 2009 como una plataforma colaborativa entre la Diputación y los municipios de la provincia, con la misión de complementar, reforzar y enriquecer las programaciones culturales locales en artes plásticas, facilitando el acceso a exposiciones de calidad a costes reducidos. Hasta la fecha, la red abarca 65 de los 87 municipios provinciales, habiendo ofrecido 61 exposiciones diferentes y un total de 660 muestras itinerantes realizadas. El Servicio de Educación y Cultura se encarga de seleccionar y gestionar las exposiciones, organizar el circuito, producir los materiales gráficos como carteles y folletos, transportar y asegurar las obras durante todo el itinerario. Por su parte, los ayuntamientos participantes solicitan las exposiciones, determinan el calendario y gestionan la carga, descarga, montaje y desmontaje de las muestras. Los espacios anfitriones habituales incluyen ayuntamientos, casas de la cultura, bibliotecas, universidades populares, centros escolares, parques, museos etnográficos y la propia fachada de la Diputación, tanto en interiores como en exteriores.

Durante 2025, el circuito ha concedido 20 préstamos a 17 municipios, entre ellos Albacete, Alatoz, Almansa, Balazote, Barrax, Casas de Juan Núñez, Casas de Lázaro, Casas Ibáñez, Caudete, Elche de la Sierra, Higueruela, La Gineta, La Roda, Lezuza, Navas de Jorquera, Vianos y Villa de Ves. Las exposiciones itinerantes que han recorrido estos municipios incluyen una amplia variedad de temáticas y estilos, como por ejemplo: Albacete Siempre 2024, Esfera Planeta. Festival 2030, Teatro Circo-XX Aniversario de su apertura, En Femenino-Educación e inventoras, En Femenino-Amas de casa y oficios, La Cuchillería de Albacete en imágenes, Arte Cisoria, Del taller a la fábrica, Vis a Vis-Pepe Castro y Álbum familiar-Pablo Lorente.