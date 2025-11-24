Empresas y administraciones se dan la mano para generar empleo a personas con otras capacidades

La Fundación ASLA celebrará el próximo 25 de noviembre las II Jornadas de Empleo Inclusivo, bajo el lema “Creando puentes: Talento sin barreras”, en las instalaciones de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA). Este encuentro reunirá a representantes institucionales, empresariales y del ámbito social con el objetivo de seguir impulsando el empleo de las personas con discapacidad intelectual como motor de cambio social en la provincia de Albacete y en Castilla-La Mancha.

La presentación de esta segunda edición tuvo lugar en la sala de prensa del Ayuntamiento de Albacete, con la participación de Alberto Reina, concejal de Hacienda y Recursos Humanos, María Dolores Olivares, presidenta de ASPRONA y del Patronato de ASLA, Fran Martínez, director de ASLA; y Chari Felipe, responsable de Empleo y Formación de la fundación.

El concejal de Recursos Humanos, Alberto Reina, recordó que el consistorio de la capital colabora a nivel laboral a través de los contratos reservados solo para entidades con personas con discapacidad en su plantilla, así como con una forma especial de incorporación a la administración a través de una prueba selectiva adaptada a sus necesidades.

Concretamente, Alberto Reina indicó que el Ayuntamiento cuenta en la actualidad con 8 trabajadores con discapacidad, además de los contratos reservados a los centros especiales de empleo de ASLA que en total cuentan con más de 60 personas con discapacidad en distintos tipos de empleo: 31 en trabajos de jardinería; 14 en el vivero que suministra plantas al cementerio y al resto de la ciudad; 20 en 18 centros socioculturales; junto a los que trabajan en el decomisado de venta ilegal en Feria y en otros acuerdos de empleo y formación.

Empleo inclusivo: motor de cambio social

Durante su intervención, María Dolores Olivares destacó la importancia de consolidar este espacio de encuentro que “reúne a representantes institucionales, empresariales y sociales con un objetivo común: seguir impulsando el empleo inclusivo como un auténtico motor de cambio social”. Subrayó también que las jornadas permiten compartir “experiencias reales, estrategias innovadoras y buenas prácticas que promueven la igualdad de oportunidades y la integración laboral de las personas con discapacidad”. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la colaboración entre empresas, administraciones públicas y entidades del tercer sector, tres pilares fundamentales para avanzar hacia un mercado laboral más diverso, justo y sostenible. En este sentido, agradeció de manera especial a FEDA la cesión de sus instalaciones, “un gesto que refleja el compromiso del tejido empresarial con la inclusión y el desarrollo social de nuestro territorio”.

Actualmente, según explicó Fran Martínez, el director de la Fundación ASLA,se emplea a 272 personas, de las cuales el 93% tiene algún tipo de discapacidad, desarrollando su actividad en sectores como manipulados industriales, jardinería, servicios o formación profesional.

Del mismo modo, señaló que las personas con discapacidad en materia de empleo a nivel nacional están en una tasa de empleo del 38,5% frente al 78,5% de la población en general por lo que tenemos mucho trabajo por delante. De ese porcentaje, las personas con especial dificultad 9,80% tienen alguna opción de encontrar un empleo y mejorar su calidad de vida. “En este sentido quiero dar las gracias a este ayuntamiento por su compromiso con las PCDID que en la actualidad y dar empleo a unas 60 personas”, ha explicado Martínez.