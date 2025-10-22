La empresa albaceteña Aquadeus se alía con el Leganés

Aquadeus, empresa integrada en Grupo Fuertes y especializada en la producción y distribución de agua mineral natural, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Club Deportivo Leganés, por el cual se convierte en el agua oficial del equipo durante la presente temporada. Esta alianza refuerza el compromiso de Aquadeus con el deporte, los hábitos de vida saludable y valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, que comparte plenamente con el club pepinero. Gracias a este acuerdo, los jugadores del C.D. Leganés contarán con agua mineral natural Aquadeus tanto en sus entrenamientos como en los partidos oficiales, asegurando así una hidratación de calidad. Además, la marca tendrá presencia en diversos soportes del club, incluyendo el Estadio Municipal Butarque, sus canales digitales y otras acciones vinculadas al patrocinio.