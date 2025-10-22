Publicidad

La empresa albaceteña Aquadeus se alía con el Leganés

Ha firmado un acuerdo de colaboración con el Club Deportivo Leganés por el cual se convierte en el agua oficial del equipo durante la presente temporada

Onda Cero Albacete

Albacete |

La empresa albaceteña Aquadeus se alía con el Leganés
La empresa albaceteña Aquadeus se alía con el Leganés | Aquadeus

Aquadeus, empresa integrada en Grupo Fuertes y especializada en la producción y distribución de agua mineral natural, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Club Deportivo Leganés, por el cual se convierte en el agua oficial del equipo durante la presente temporada. Esta alianza refuerza el compromiso de Aquadeus con el deporte, los hábitos de vida saludable y valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, que comparte plenamente con el club pepinero. Gracias a este acuerdo, los jugadores del C.D. Leganés contarán con agua mineral natural Aquadeus tanto en sus entrenamientos como en los partidos oficiales, asegurando así una hidratación de calidad. Además, la marca tendrá presencia en diversos soportes del club, incluyendo el Estadio Municipal Butarque, sus canales digitales y otras acciones vinculadas al patrocinio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer