Los embalses se encuentran al 13% de su capacidad

El campo, la tierra, los embalses…necesitan la lluvia. Pero no una lluvia torrencial, sino algo mas espaciado, con poca intensidad para que filtre y puedan llenarse las reservas hídricas.

Albacete está muy por debajo de su media, un 20% menos de lluvias en el último año.. José Jesús Pardo, miembro del Centro Regional de Estudios del Agua, ha señalado que "Albacete provincia en su conjunto, podemos resumirlo prácticamente en que solo ha llovido en octubre de 2024 y marzo, en el resto de meses ha estado a un tercio de lo que suele llover. De hecho, justo en la zona de Pozo Cañada, Pétrola y demás, en los últimos cuatro meses solo han caído 13 mm cuando lo normal habría sido 80mm".

Si nos fijamos en algo más que en los embalses, la falta de lluvia nos lleva, precisamente, hasta la Laguna de Pétrola que actualmente se encuentra completamente seca.

Los embalses en la actualidad se encuentran mejor que el año pasado, se sitúan en el 13% cuando lo normal sería entre el 20 y el 30%. "El año pasado estaban al al 7%, entonces, algo se han recuperado, pero aún así estamos muy por debajo de de lo que toca".

Y ahora "lo que tiene que hacer es llover bien, no de forma torrencial, porque una lluvia torrencial puede suponer un montón de correntías y se va por las ramblas, se va aguas abajo, y no se filtra en la tierra". Esto es necesario para llenar las reservas hídricas.