Elche de la Sierra volverá a convertirse en el corazón del arte efímero con las Alfombras de Serrín

La localidad albaceteña de Elche de la Sierra se consolida, un año más, como epicentro del arte efímero con la celebración de la edición 2025 de las Alfombras de Serrín, que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de junio en el marco de las celebraciones del Corpus Christi de Elche de la Sierra. Durante tres intensas jornadas, el municipio se transformará en un espectacular mosaico de color y creatividad, con 24 tramos de calle y 3 plazas engalanadas gracias al trabajo de 28 peñas y más de 600 alfombristas.

Tanto el cartel como el contenido del evento, que cumple su 61 edición, fueron presentados por el diputado coordinador del Área Social, José González; la alcaldesa de Elche de la Sierra, Raquel Ruiz; el delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Pedro Antonio Ruiz; y la presidenta de la Asociación de Amigos de las Alfombras de Serrín, Ana Martínez. “Las Alfombras de Elche de la Sierra son una manifestación de arte efímero, pero también son una manifestación de comunidad y de tradición en el corazón de la provincia de Albacete; una celebración que está avalada por más de 60 años de historia y que va a convertir a esta población que es corazón de la Sierra en un tapiz multicolor que se va a proyectar a nivel internacional.”, ha declarado González.

La cita espera atraer a miles de visitantes procedentes de toda España. “Al final esto viene a corroborar que es que es una manifestación que está muy dentro de cada uno de los habitantes de Elche y con una salud importante, que se ve reflejada en más de los 200 niños minialfombristas que ya son parte de esa tradición.”, ha señalado José González, quien ha recalcado que “Elche de la Sierra se ha convertido en referente internacional del arte efímero y nuestras alfombras son ahora mismo la seña de identidad más valiosa de nuestro patrimonio”.

La Diputación de Albacete impulsa la promoción del evento a través de la producción de distintos materiales de difusión; como es el caso de 400 carteles, 3.000 folletos informativos y 500 libros conmemorativos. Para finalizar, el diputado provincial ha recordado que se trata de un gran evento que ya goza de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional y de Bien de Interés Cultural, y que aspira a ser declarado de Interés Internacional y Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO dentro de la candidatura internacional “El arte de crear alfombras de flores y otros elementos naturales”.

Referente cultural del arte efímero

La alcaldesa del municipio, también diputada provincial de Turismo, resaltó que se trata de una celebración que el año pasado cumplió 60 años” y que se ha convertido en tan poco espacio de tiempo en un referente cultural del arte efímero”, a la vez que explicó que para Elche de la Sierra se trata de una “celebración es muy importante porque no solo forma parte de nuestra identidad como elcheños y como elcheñas, es que además crean comunidad y nos hacen tener durante todo el año un sentimiento de pertenencia”. “A través de las alfombras de las peñas alfombristas, en Elche de la Sierra hemos sido capaces en estos años de conseguir crear un gran tejido intergeneracional que une desde niños y niñas, adolescentes, y hombres y mujeres de distintas también edades”, ha continuado la alcaldesa, para quien “nos unimos todos con un objetivo común, que es seguir haciendo grande nuestro pueblo, engrandeciendo nuestra fiesta y seguir ir haciendo tributo a quienes la impulsaron en su momento y al legado que nos han dejado”. Por su parte, el delegado provincial del Gobierno de Castilla-La Mancha, quiso testimoniar el compromiso del ejecutivo regional con el Corpus de Elche de la Sierra, poniendo en valor el trabajo del Ayuntamiento “y de tantas y tantas personas anónimas que las vemos toda la noche preparando las alfombras y meses antes preparando las plantillas, coloreando más de 6.000 kilos de de serrín que luego se van a distribuir”. Ruiz Santos resaltó que los vecinos y vecinas de Elche “tienen también un alma, no solamente un alma económica, sino un alma social y cultural”, y manifestó las “esperanzas” del Gobierno de Castilla-La Mancha en la próxima candidatura ante la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial.

La programación, al detalle

La presidenta de la Asociación de Amigos de las Alfombras de Serrín detalló el grueso de actividades. En Elche de La Sierra habrá alfombras en 24 tramos de calle y tres plazas, más la del altar mayor. Un total de 28 ejemplos de arte efímero, de los que ocho serán elaborados por menores de edad, niños y niñas con edades comprendidas entre 12 y 18 años. Gracias a vecinos y vecinas, y al tejido asociativo, el municipio estará completamente engalanado, optando balcones y fachadas a los premios del segundo concurso de decoración de la Asociación de Turismo. Paralelamente, los y las visitantes podrán disfrutar de un mercado de artesanía impulsado por la Asociación de Artesanos, o de los contenidos del Museo de las Alfombras de Serrín, que en el año 2024 recibió 3000 visitantes. Pero habrá muchas más actividades, tanto religiosas como lúdicas, como el pregón, conciertos, catas de té e infusiones, teatro, talleres e incluso una exhibición de la fundición de bronce.

La Procesión del Corpus, con música a cargo de la Agrupación Musical Santa Cecilia, supone el punto álgido y final para esta celebración que arroja cifras elocuentes: 5.000 kg de serrín, 500 tableros, 30.000 € de inversión municipal, 5.000 € en premios a todas las peñas participantes, 17.000 m² de alfombras, 600 alfombristas y 200 niños y niñas participantes